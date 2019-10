Des festivals, des événements nature, du sport... Voici nos conseils de sorties ce week-end en Touraine

Il y aura de tout en Touraine ce week-end.

C’est devenu une tradition chaque vendredi sur Info Tours : on sélectionne pour vous les meilleures sorties du week-end en Indre-et-Loire, pour s’amuser, se cultiver ou juste passer du bon temps.

Pour les amateurs de musique et de festivals vont encore être servis ce week-end. On vous en parlait sur 37 degrés, le festival Quartier Libre tiendra sa deuxième édition au parc Sainte-Radegonde à Tours, ce vendredi et samedi et cela s’annonce fort sympathique.

Dans le département, il ne faudra absolument pas manquer non plus le festival Blues d’Automne en Rabelaisie qui se tient jusqu’à dimanche. Trois jours de musique blues et cela se passe à Beaumont en Véron. Vous pourrez retrouver ce vendredi soir Jessie Lee And The Alchemists et Randolph Matthews. Samedi ce sera au tour de Slim Paul (lire notre article sur 37 degrés à ce sujet) qui partagera la scène ce soir-là aux côtés de Traiman Blues et The Blue Butter Pot. Enfin dimanche (à partir de 14h) Blues d’Automne en Rabelaisie se terminera avec A Contra Blues et Kaz Hawkins.

Le Vélotour revient également à Tours dimanche. Le principe, une balade insolite dans les rues de Tours, afin de découvrir ou redécouvrir son patrimoine. L’idée est sympathique et les balades le sont d’autant. On vous en parlait ici.

Dimanche toujours, le très charmant parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire accueillera Nature O Cœur, un rendez-vous incontournable du début d’automne. Des professionnels de la nature, des artisans d’art, mais aussi des restaurateurs, des viticulteurs, des associations vous y attendent dès 10h.

Côté sports, le Tours FC recevra le club de Saran en Nationale 3. Finalement le club devrait jouer au stade d’honneur de la Vallée du Cher, et ce sera samedi à 18H. Dans ce même championnat, l’équipe d’Avoine actuellement leader de la poule recevra son dauphin Vierzon à 18h30 samedi. Montlouis recevra de son côté un autre club du département, L’Etoile Sportive de Saint-Cyr-sur-Loire (samedi à 19H). Enfin, pour être complets, dernier club d’Indre-et-Loire dans ce championnat, le FCOT, actuellement 7e au classement sur 14 équipes, se déplacera de son côté à Orléans pour jouer contre la réserve de l’USO.

En basket, ce sera « un derby des vignes » pour l’UTBM à la Halle Monconseil. Les basketteurs tourangeaux recevront en effet samedi soir à 20h, le club JSA Bordeaux, pour un match qui s’annonce intense.