StorieTouraine 01/10/2019 – Le Centre LGBTI en difficulté financière ; un candidat investi par LREM en Touraine ; une cagnotte pour des vignerons de Montlouis victimes d’un incendie…

On parle aussi du malaise à la Mairie de La Riche

La StorieTouraine est un résumé des infos essentielles des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Jean-Marc Pichon investi par LREM aux Municipales à Saint-Pierre-des-Corps.

Si l’investiture de La République en Marche tarde à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, le parti présidentiel a officialisé aujourd’hui la candidature de l’actuel premier adjoint de la commune Jean-Marc Pichon. Ancien socialiste, ce dernier avait adhéré à La République en Marche à sa création et avait monté le comité local en janvier 2017. Il entend aujourd’hui tourner la ville vers l’avenir et fixe comme première priorité la question de la sécurité.

Lire l’article complet sur le sujet sur 37 degrés.

Malaise à la Mairie de La Riche, plusieurs plaintes déposées

La semaine dernière, un courrier était envoyé à plusieurs médias, faisant part d’un malaise au sein de la Mairie de La Riche. Non signé, ce communiqué mettait en cause les méthodes jugées autoritaires du maire Wilfried Schwartz et de sa Directrice Générale des Services. En cause notamment une procédure de licenciement envers Madame Albot, directrice du pôle solidarité et suspendue provisoirement. Cette dernière ayant par la suite déposée une plainte.

Lors d’une conférence de presse tenue avec son avocat, le maire de la ville Wilfried Schwartz, a indiqué des fautes professionnelles lourdes ayant conduit au retrait de l’agrément de la CAF pour le centre social de la ville. « Il y a un manque aujourd’hui de 160 000 euros au CCAS pour des demandes de subventions pas envoyées à temps. Notre centre social perd son agrément pour des documents envoyés en retard également » ont indiqué Wilfried Schwartz et son avocat Maitre Damien-Cerf qui évoque « des faits particulièrement graves. »

Par ailleurs, le maire de la ville et la directrice générale des services ont porté plainte contre Mesdames Albot et Brondy (une ancienne salariée de la ville également) pour leurs propos tenus auprès de nos confrères de la Nouvelle République. Des propos jugés diffamants. Le maire et sa DGS ont également porté plainte contre X, au sujet du communiqué envoyé aux médias et distribués dans des boîtes aux lettres.

Le Centre LGBTI lance un appel aux dons

Le Centre LGBTI de Touraine se retrouve en difficultés financières. « Suite à la fin des emplois d’avenir, l’association doit réunir 6000 € afin de pérenniser l’emploi de la salariée en charge de la sensibilisation du public aux discriminations et la coordination de la prévention du suicide des jeunes LGBTI. Sans de nouvelles ressources financières, le Centre LGBTI de Touraine ne pourra plus assurer ses actions et porter les valeurs d’égalité, d’écoute, de prévention en Touraine et à Blois. » écrivent-ils sur la page de l’appel aux dons qu’ils lancent.

Pour faire un don c’est ici

Une cagnotte pour les vignerons victimes d’un incendie

Samedi 28 septembre, Philippe et Dominique Lacroix, vignerons au Domaine de La Croix Mélier à Montlouis ont subi un incendie dans leurs bâtiments. Si l’estimation des dégâts sont en cours, les pertes s’annoncent lourdes. C’est pourquoi d’autres vignerons ont décidé de mettre en place une cagnotte pour aider leurs collègues à se relever de ce coup du sort.

La cagnotte est accessible ici

Feu de détresse pour les agriculteurs

Les agriculteurs de la FNSEA 37 ont organisé une opération ce lundi soir, sur la route de Loches. Ils ont allumé un feu de détresse sur le bord de la route. Une action symbolique pour dénoncer le malaise dans le monde agricole et les attaques qu’ils disent subir, comme le projet de mise en place de zones de non-traitement, c’est-à-dire des bandes interdites de pesticides en bordure de leurs terres.