La foule des grands jours pour les "Ecrivains Chez Gonzague Saint Bris"

La deuxième édition des "Ecrivains chez Gonzague" a accueilli 150 écrivains, mais également Michael Lonsdale qui évoqua Léonard de Vinci.

Si l'ombre de Gonzague Saint-Bris plane toujours au-dessus de Chanceaux-près Loches, l'équipe aux commandes met tout en œuvre pour que cette manifestation unique en son genre perdure.

Cette année encore, plusieurs invités ont marqué de leur empreinte leur présence, à commencer par Gao Xingjian, prix Nobel de littérature mais aussi Marek Halter revenu spécialement du G7 où il était invité. Traditionnellement, les 5 prix littéraires ont été remis au balcon du chalet, devant une foule compacte massée devant les barrières.

Le prix de l'année 2019 à Marek Halter, la poésie CharlÉlie Couture, La rentrée à Samuel Blumenfeld, le premier roman pour Romane Lafore, et celui de la révélation à Guillaume Lavenant.

L'après-midi, les nombreux visiteurs ayant bravé la chaleur sont partis à la conquête des autographes et de la photo souvenir. Les stands les plus prisés étant sans nul doute ceux de Jeanfi Janssen mais aussi Pierre Billon et Marek Halter... Tous les autres auteurs ont également eu leur lot de visiteurs...

Le reportage photos de Roger Pichot :