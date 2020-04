Cagnotte pour un aide-soignant, livraison de livres, dessins d'enfants... Le confinement tourangeau vu du web, épisode 11

Découvrez aussi la jolie vidéo d'un EHPAD de Semblançay.

Ce vendredi nous en sommes au 32e jour de confinement général pour lutter contre le coronavirus. Une situation qui encourage la créativité sur les réseaux sociaux alors, régulièrement, nous publions notre best of. N’hésitez pas à nous contacter pour nous signaler une initiative qui nous aurait échappé !

Un aide-soignant du CHU de Tours s'est fait voler les 4 roues de sa voiture il y a quelques jours. Depuis il s'est fait prêter un autre véhicule pour travailler mais afin de payer les réparations et dédomager son ami il a lancé une cagnotte sur Internet afin de bénéficier d'un coup de pouce. Quentin a déjà rassemblé plus de 550€.

A propos de solidarité, évoquons cette livraison de chocolats au CHU Clocheville à Tours, via l'association solidaire des pompiers Sapeurs Lipopette :

On le dit souvent : il n'y a pas que les soignants qui sont applaudis à 20h. C'est aussi l'occasion de remercier les caissières ou les éboueurs. A Joué, ces derniers trouvent plein de messages à leur attention, la ville les compile :

On peut aussi montrer qu'on pense aux personnels mobilisés en faisant de la gym :

A cause du confinement l'association A Tes Souhaits a dû annuler son concert prévu avec Grand Corps Malade au Grand Théâtre de Tours mais elle vient d'annoncer un tout nouveau projet...

Pendant ce temps, le printemps fait son oeuvre à Château-Renault...

Le confinement incite à jardiner et ça tombe bien, le Château de la Bourdaisière de Montlouis, célèbre pour la qualité de ses tomates, vend des plants :

Et si vous préférez lire, et que vous n'avez plus rien dans votre bibliothèque, pas de soucis, les librairies s'organisent à Amboise et à Tours :

Pour vous occuper vous pouvez aussi opter pour les coloriages de la ville de Tours accessibles ici.

A faire en musique, par exemple en écoutant la jolie balade d'un EHPAD de Semblançay qui a mis à contribution ses résidents :

Enfin l'ensemble tourangeau Scratchophone Orchestra a également son clip de confinement :