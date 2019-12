L’idée cadeau dernière minute : Une dégustation de vins chez soi

Une superbe idée tourangelle

C’est le genre d’idée cadeaux de dernière minute qui peut marquer les esprits. Et si vous offriez une dégustation de vins ? Quoi de plus classique nous direz-vous dans notre région viticole ? Oui, mais pas n’importe quelle dégustation.

Lancée par par deux Tourangeaux Olivier Dubois de la Vinothèque de Tours et Pascal Peridora, créateur de l’application du même nom il y a deux ans, Abacchus propose un coffret pour une dégustation de vins entre amis à domicile.

Le principe est simple, vous sélectionnez un pack de 4 à 6 bouteilles (entre 48 euros et 156 euros) parmi ceux sélectionnés et proposés par Abacchus sur leur site sur shop.abacchus.fr (« blancs de Loire », « bourgognes noirs et blancs », « les effervescents », « accords vins et chocolat »…) et vous les recevrez chez vous avec un livret explicatif détaillé qui vous permettra de devenir un instant un œnologue et ainsi impressionner vos proches.

En partant du principe que l’on peut aimer le vin sans en connaître forcément tous les termes techniques, l’idée d’Abacchus est de revenir aux choses simples autour de ce breuvage : la notion de partage de de convivialité.