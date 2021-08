StorieTouraine, 02/08/21 - 1 jeune de 17 ans gravement blessé à Amboise ; Vaccination Covid sans rendez-vous à SPDC ; 2 bébés pandas nés à Beauval...

Et un casse dans une bijouterie de Loches.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

-----------------

Accident à Amboise...

Ce lundi à la mi-journée, une voiture a percuté un arbre au bord du Boulevard Saint-Denis (la D31). Le passager avant du véhicule a été gravement blessé : il s’agit d’un jeune de 17 ans. Le conducteur de 19 ans et un enfant de 11 ans placé à l’arrière sont plus lègèrement touchés. Le sinistre pourrait être lié à la vitesse et à de l’aquaplaning.

Braquage à Loches...

Ce samedi, une bijouterie de la ville a été cambriolée en pleine journée et à l’insu de la commerçante. Le butin est important puisqu’il est estimé à 2 500€, notamment en médaillons et broches. La propriétaire ne s’est rendu compte du vol qu’en fin de journée en fermant. Elle a porté plainte mais pour l’instant il n’y a pas eu d’interpellation.

Vaccination anti-Covid...

Jusqu’à vendredi, un centre de vaccination éphémère est ouvert à Saint-Pierre-des-Corps, au 66 Avenue de la Rabaterie. On peut y recevoir une injection sans rendez-vous entre 9h et 13h, il suffit de venir avec une carte Vitale.

Heureux événements...

Deux bébés pandas - sûrement des jumelles - sont nés ce lundi vers 1h du matin au Zoo de Beauval, et ce 4 ans après l’arrivée d’un premier petit dans le parc du Loir-et-Cher (il y en avait deux à la base mais un seul a survécu). A leur arrivée, les vétérinaires ont pu les peser : ils faisaient 129 et 149g. Les 10 premiers jours de leur existence seront cruciaux pour assurer leur survie et ils alterneront entre moments auprès de leur mère Huan Huan et passages en couveuse. Selon les équipes du parc tout se passe bien pour l’instant, la maman s’en occupe correctement.



Il faudra attendre 100 jours pour connaître leurs prénoms, donnés par la 1ère dame chinoise selon la tradition. Le public devra aussi patienter plusieurs semaoines avant de les découvrir en vrai mais des vidéos sont déjà disponibles si vous visitez la zone chinoise.

Ouverture de billetterie..

Le festival Les Courants d’Amboise et Montlouis axé sur l’humour cette année vient d’ouvrir les réservations pour ses différentes soirées (sauf une, pour laquelle il faudra attendre le 23 août). L’événement accueillera notamment Pierre Perret, Oldelaf et Les Fatals Picards.