Saint-Pierre-des-Corps : une méga brocante solidaire en préparation

Pour le dernier week-end de mai.

Le dimanche 30 mai on peut espérer des jours meilleures tant en terme de météo que de crise sanitaire. C’est également le pari que fait la Banque Alimentaire, association implantée à Saint-Pierre-des-Corps d’où elle trie, stocke puis redistribue les denrées alimentaires récupérées dans les supermarchés et destinées aux plus démunis.



Installée dans la zone des Grands Mortiers, la structure annonce cette semaine qu’elle va en occuper la rue principale tout un dimanche pour une opération encore inédite de sa part en Indre-et-Loire : une brocante.



Le dimanche 30 mai dès le petit matin, on pourra donc flâner devant de très nombreux stands puisqu’ils seront répartis sur un parcours d’1,5km permettant de respecter les gestes barrières. 300 places sont à prendre et à réserver dès maintenant, que ce soit pour vendre des objets personnels ou d’occasion. Ne traînez pas trop : les inscriptions seront closes le 21 avril. La démarche est à faire sur le site www.banquealimentairetouraine.com.



L’objectif de l’opération est de récolter des fonds pour financer la création d’un atelier de transformation alimentaire. Cela fait de longs mois que la Banque Alimentaire souhaite mener à bien ce projet. L’objectif est de faire des bocaux ou des plats cuisinés à partir de produits périssables récupérés dans les magasins et qui ne pourront pas se conserver longtemps. En les cuisinant, on peut les garder pendant des mois donc on évite tout gaspillage.