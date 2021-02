[En vitrine] Besson Chaussures ouvre un 2e magasin en Indre-et-Loire

Aux Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps.

Ces dernières semaines, l’heure est plutôt aux annonces de fermetures du côté des grandes enseignes nationales. On a appris que Flunch baissait définitivement le rideau au centre commercial de la Petite Arche à Tours-Nord et Picwic Toys a récemment quitté les Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps. La marque de parfumerie Nocibé a également annoncé un plan de fermetures de magasins au profit du web (on ne sait pas à ce jour si l’Indre-et-Loire sera concernée).

Cela dit, il y a aussi des marques qui poursuivent leur développement comme Blackstore récemment arrivé dans le plus grand centre commercial régional… et Besson Chaussures qui fera de même d’ici quelques semaines (une fois que la galerie aura de nouveau le droit d’ouvrir, c’est-à-dire quand ça ira mieux sur le front de la pandémie de coronavirus).

Quelques années après le départ de La Halle aux Chaussures remplacé par Ochestra, c’est donc une nouvelle enseigne entièrement dédiée à nos pieds qui rejoint Saint-Pierre-des-Corps et dans le meilleur des cas ça se fera courant mars selon un communiqué de l’enseigne. La boutique fera près de 900m² avec 3 000 références dont 2 100 en chaussures pour homme, femme, enfant et bébé.

Cette ouverture tourangelle se fait dans le cadre d’un plan de développement de la marque qui étend également son réseau en région parisienne, dans le Grand-Est, en PACA et en Bretagne. Besson compte 160 points de vente sur le territoire se revendiquant comme « le premier chausseur multimarque » du pays (sa création remonte aux années 80). Selon l’enseigne, 60% de ses modèles sont fabriqués en Europe.

Besson est déjà présent en Touraine avec un magasin au centre commercial Ma Petite Madelaine de Chambray.