Saint-Pierre-des-Corps : appel à témoins après une disparition inquiétante

Depuis le 24 décembre.

Ce mercredi 30 décembre, la police d'Indre-et-Loire a lancé un appel à témoins en fin de matinée dans le but de retrouver un homme de 50 ans disparu depuis près d'une semaine sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps.

Vêtu d'un jean et d'une veste de couleur bleue, ce Corpopétrussien brun aux cheveux courts clairesemés mesure 1m80, il est de corpulence dite normale et a des yeux bleus. D'après les forces de l'ordre, ses proches n'ont plus de nouvelles de lui depuis le jour du réveillon de Noël, soit jeudi 24 décembre. Sa disparition a été jugée inquiétante.

Si vous avez des informations concernant André Marazzato vous pouvez contacter le commissariat de Tours au 02 47 33 80 69.