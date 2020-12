Tempête Bella en Touraine : plus de 60 interventions des pompiers

Mais pas de dégâts marquants.

Le vent a soufflé fort ce dimanche en Indre-et-Loire : le département était placé en vigilance jaune par Météo France en raison du passage de la tempête Bella dans notre pays. C’est sur les côtes de la Manche que les vents ont été les plus forts mais notre département n’a pas été épargné. Les rafales les plus intenses ont atteint 90km/h.



En fin d’après-midi, les pompiers ont communiqué un bilan de leurs opérations essentiellement réalisées dans la matinée car le temps était déjà beaucoup plus calme en cours d’après-midi. Ils ont ainsi réalisé 53 sorties sur l’ensemble du territoire, ce qui a mobilisé 150 secouristes. Il s’agit essentiellement d’arbres tombés par terre ou d’inondations (par exemple à Saint-Pierre-des-Corps où l’on a vu des routes complètement recouvertes d’eau). Néanmoins pas d’événement marquant à signaler d’après les secouristes qui restent en veille en cas de besoin.

Dans la soirée, nouveau bilan : les secouristes évoquaient 64 interventions et 197 effectifs mobilisés.



Si des milliers de foyers ont connu des coupures d’électricité dans le pays, Enedis Centre-Val de Loire n’a pas communiqué sur de grosses difficultés. Une ligne est tombée à Véretz. Jusqu'à 300 foyers ont subi une coupure (il en restait 121 vers 18h). Quelques personnes ont également été privées de courant en Sologne. Le retour à la normale est prévu rapidement.