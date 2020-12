INSOLITE : Chansons de Noël à domicile à Saint-Pierre-des-Corps

A défaut de concerts physiques...

“Petit papa noel”, “Mon beau sapin”, ou des succès mondiaux qui font la gloire (et la richesse) de Mariah Carey... Les tubes de Noël, on les a bien en tête. C’est une tradition qui remonte au XVIème siècle. Le Christmas Caroling, plus moderne, est une tradition anglo-saxonne consistant à chanter dans la rue, certainement plus répandue à New York ou San Francisco qu’à Saint-Pierre-des-Corps.



Que l’on soit amateur ou non, difficile de les entendre en cette période de restrictions sanitaires (les concerts en salle sont interdits). La mairie de Saint-Pierre-des-Corps a donc pris l’initiative de les amener à ses citoyens grâce à “Make Christmas Great Again”, un quartet vocal qui a pour le moins le sens de l’actualité pour son nom.

Ce joyeux quartet, en costumes et robes de Noël, la motivation chevillée au corps devant un public clairsemé mais attentionné, déambule dans chaque quartier de la ville comme la Rabaterie et son centre commercial sur ces images. Ils sonnent aux portes pour entonner une ou deux chansons, se postent devant les commerces pour égayer la journée des passants, passent dans les EHPAD pour animer la journée des aînés. Une occasion d’écouter ces chanteurs professionnels dérouler tout leur répertoire avec brio y compris les chants plus classiques de Haendel et Mendelssohn.

Julie, Cécile, Clément et Nicolas, presque tous corpopétrussiens, avaient depuis quelques années en tête de proposer du Christmas Caroling. La conjoncture a permis de donner corps à leur projet. En effet, “c’est le moyen idéal pour apporter un peu de joie de vivre aux habitants, en évitant les rassemblements et les risques liés au Covid" précise Karim Chennoufi, collaborateur du cabinet du maire. "Nous avons trouvé le Christmas caroling parfait, le principe étant d’avoir des chanteurs a capella, ce qui permet de se déplacer facilement sans logistique.”

Cette démarche originale et adaptée aux conditions sanitaires connaît un certain succès. Le quartet sera dans les prochains jours présent dans les écoles de La Ville-aux-Dames et de Luynes.

Pascal Montagne