Transformation en vue pour le centre de Saint-Pierre-des-Corps : 4 projets en débat

Le centre commercial sera complètement réaménagé.

Une opportunité à saisir pour la mairie de Saint-Pierre-des-Corps : le bail signé pour exploiter le centre commercial de la Place Maurice Thorez arrive à son terme après de longues années… Ajoutez à cela le déménagement de la caserne des pompiers, ça fait deux bonnes raisons de réfléchir à une transformation de cette zone située en plein centre de la commune, tout près de l’Hôtel de Ville. Elu fin juin 2020, le nouveau maire Emmanuel François s’en saisit et ouvre une réflexion pour une rénovation des lieux qui accueillent par ailleurs le marché…

« Pour réaménager la place, plusieurs scénarios ont été imaginés et sont proposés aux habitants et aux commerçants afin de les associer à la démarche. Cette concertation permettra l’élaboration d’un cahier des charges et donnera lieu à un concours d’architectes-aménageurs » explique la commune sur son site Internet. En clair : rien n’est décidé, plusieurs opportunités sont à l’étude. De plus, c’est un projet à long terme : entre le concours, les plans, la recherche de financements ou la construction on parle forcément de plusieurs années.

Pour sonder les habitants, la ville suggère 4 options incluant notamment plus de verdure :

Projet 1 : un parc urbain à la place du centre commercial ; un espace public pour le marché ; un centre commercial et des logements à la place de la caserne des pompiers.

Projet 2 : une halle polyvalente à la place du centre commercial ; un parvis polyvalent pouvant accueillir le marché ; un centre commercial et un supermarché à la place de la caserne des pompiers.

Projet 3 : réhabilitation du centre commercial ; végétalisation du parking ; espace polyvalent pour le marché ; un centre commercial et des logements à la place de la caserne des pompiers.

Projet 4 : un parc urbain à la place du centre commercial ; un espace public polyvalent pour le marché ; un supermarché et des logements à la place du parking ; des commerces et des logements à la place de la caserne des pompiers.

Tous les plans sont sur ce lien pour mieux comprendre.

Vous pourrez encore donner votre avis ce mercredi lors du marché Place Maurice Thorez. Ce n’est pas le seul grand projet mené par le maire de Saint-Pierre-des-Corps. Pour en savoir plus sur la façon dont il espère transformer la ville d’ici 2026 on vous invite à aller lire son interview sur 37 degrés, on y parle en particulier de la Rabaterie et du Magasin Général.