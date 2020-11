Bon plan : la bibliothèque de Saint-Pierre-des-Corps ouvre pendant le confinement

Mais seulement en retrait de commande.

C’est un peu la double peine pour qui a envie de se cultiver en plein confinement : pas de librairie/disquaire qui ouvre, les rayons culture fermés dans les supermarchés... et en même temps des bibliothèques qui ont baissé le rideau. Même des boîtes à livres se voient condamnées de peur qu’on y dépose ou récupère le virus.



Heureusement, comme au printemps, certaines communes s’organisent pour maintenir un certain service public...



A Amboise, on vous a déjà parlé de la médiathèque qui ouvre en click & collect et sur rendez-vous. Vous réservez des oeuvres à l’avance (mail, téléphone) puis vous venez les chercher sur rendez-vous. Cela se passe également comme ça à Saint-Pierre-des-Corps où la ville nous annonce qu’elle lance un service de retrait de commande pour sa bibliothèque...



Concrètement, vous pouvez réserver vos documents sur www.stpierredescorps-bibliotheque.fr, par mail à [email protected] ou en appelant le 02 47 63 47 17.



Les premiers retraits de commandes se feront le samedi 14 novembre de 10h à 12h puis tous les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 1h30. Les autres samedis aussi, de 10h à 12h. Il sera possible d’emprunter au maximum 10 livres, 2 textes lus et 2 DVD. Les magazines ne peuvent pas être prêtés pour le moment. Une fois les documents rendus, ils seront placés en quarantaine une semaine pour éviter tout risque de contamination puis remis en circulation pour d’autres personnes.