Bléré, St Av’, SPDC : de nouveaux lieux de baignade ont rouvert

Sous conditions.

Les grandes vacances ont commencé et pour les familles qui ne partent pas (ou pas tout de suite), les sorties à la piscine ou dans un lieu de baignade font partie des grands hits de l’été, même avec des mesures sanitaies renforcées pour cause de crise du coronavirus.



On en a déjà parlé, les principales piscines du département ont repris leur activité moyennant réservation comme le Centre Aquatique du Lac de Tours, Bulle d’O à Joué ou Les Thermes de Luynes mais aussi les piscines de Chinon, Avoine et Amboise ou encore la base de lisirs des Lacs d’Hommes. En revanche, les bassins du Lac des Bretonnières de Joué devraient rester fermés tout l’été.



Ces jours-ci, de nouvelles communes ont entamé le déconfinement de leurs lieux de baignade :



Saint-Avertin : après quelques jours dédiés aux associations, le public est également le bienvenu. Plusieurs créneaux horaires de 1h30 (nage ou baignade) seront accessibles et disponibles à la réservation, avec une jauge limitée de personnes dans le bassin. Le port du masque est obligatoire à l'accueil de la piscine et dans les vestiaires. Un protocole de désinfection strict sera mis en place afin de garantir la santé de tous. Les espaces extérieurs sont ouverts au public, mais le sauna reste fermé. Créneaux de 1h30, déshabillage et douche compris. Evacuation du bassin 15 min avant la fin du créneau horaire. Bonnet de bain obligatoire



Réservation obligatoire par téléphone au 02 47 27 44 75 lundi matin de 9h à midi. Du mardi au vendredi de 9h15 à 10h. Du lundi au vendredi de 18h15 à 19h15



Saint-Pierre-des-Corps : la piscine municipale est de nouveau accessible depuis vendredi. Les plages et le solarium restent fermés. Seules 20 personnes sont autorisées par créneau d’1h30 dans la piscine. Pas de réservation.



Bonnet de bain obligatoire. Aucun matériel extérieur dans l’établissement (palme, planche…). Interdiction aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés par un adulte. Tarif unique de 1,70€



Du lundi au samedi :

• 10h – 11h30 sortie de l’établissement

• 12h – 13h30 sortie de l’établissement

• 14h – 15h30 sortie de l’établissement

• 16h – 17h30 sortie de l’établissement

• 18h – 19h30 sortie de l’établissement



Dimanche :

• 8h30 – 10h sortie de l’établissement

• 10h30 – 12h sortie de l’établissement



Bléré : là c’est la plage du Cher près du pont qui reprend du service comme chaque été avec contrôle de l’eau par l’Agence Régionale de Santé. Vous pourrez en profiter jusqu’au 30 août, les lieux étant surveillés de 13h à 19H 7 jours sur 7. Des marques ont été faites pour respecter la distanciationn, vous trouverez des distributeurs de savon su place et le nettoyage des sanitaires sera renforcé.