Appel à témoins ; un homme de 31 ans a disparu à Saint-Pierre-des-Corps

A partir de lundi.

La police d'Indre-et-Loire a lancé un appel à témoins ce jeudi 30 mai dans le but de retrouver Laurent Pilot, un homme de 31 ans dont les proches sont sans nouvelles depuis lundi 27 avril.

Ce Tourangeau aux yeux noisettes, aux cheveux noirs et raides mesure 1m79 et il est plutôt mince. Il porterait un jean bleu, un sweat noir et un sac à dos bleu.

Il a quitté son domicile de Saint-Pierre-des-Corps dans le secteur République en début de semaine et on ne sait pas où il se trouve désormais.

Pour signaler des informations appelez le 02 47 33 80 69.