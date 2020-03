[Municipales à Saint-Pierre-des-Corps] La liste Agir Ensemble veut « une alternative pour les 6 prochaines années »

La liste est soutenue par Arial et EELV.

Toute la semaine, Info Tours vous fait vivre la campagne électorale à Saint-Pierre-des-Corps. Le 15 mars les électrices et électeurs de la commune auront le choix entre 7 listes, un chiffre particulièrement élevé pour une commune de 15 000 habitants. Nous vous les présentons en détails. Aujourd’hui la liste de François Lefevre, « Agir Ensemble, transition écologique et citoyenne ».

--------------

Pour ce scrutin municipal 2020, la gauche part divisée à Saint-Pierre-des-Corps. Les écologistes ont ainsi leur propre liste soutenue par le parti EELV et ARIAL, l’Association de Réflexion, d’Information et d’Action Locale. C’est cette dernière qui est à l’initiative du projet de candidature : « pour construire ensemble un projet et une liste pour les élections municipales de 2020, ARIAL a lancé le 1er mars 2019 un appel à l’ensemble de la population corpopétrussienne » peut-on lire sur son site. Elle explique avoir co-construit son programme durant plusieurs mois.

Ainsi l’équipe menée par François Lefevre prend position sur plusieurs dossiers clé comme l’environnement avec la volonté de développer l’étoile ferroviaire corpopétrussienne, par exemple. Il évoque aussi la création d’une navette interne à la ville, un ramassage scolaire à vélo ou la mise en place de transports de nuit. Dans le domaine de l’agriculture, elle veut favoriser l’installation de maraîchers bio, augmenter le nombre de marchands bio sur les marchés, favoriser restauration rapide en produits bio et locaux, une alternative végétarienne tous les jours à la cantine, et utiliser les espaces verts en tant que jardins partagés.

Un projet culturel pour le Magasin Général ?

Dans le domaine du social, la candidature porte plusieurs propositions : créer des événements ouverts, une zone de pique-nique sur les bords de Loire et d’une guinguette, ou d’événements comme un carnaval. La liste envisage l’ouverture d’un centre social, diversifier les modes d’accueil des moins de 3 ans ou créer un conseil municipal des enfants.

Sur la question de la sécurité, le collectif Saint-Pierre 2020 souhaite développer des élus de proximité, des relais dans différents quartiers ; développer un service jeunesse et déployer le soutien aux collectifs de quartiers. Il compte remettre le travail des acteurs sociaux, policiers sur le terrain par un maillage et une présence plus accrue. Développer une présence policière visible pour rassurer ; réaliser des aménagements urbains qui limitent les comportements dangereux sur la route (ralentisseurs, rues plus étroites avec pistes cyclables séparées et protégées) ; ne pas s’engager sur une démarche passive, coûteuse et inefficace de déploiement de la vidéosurveillance.

Enfin on pourra citer quelques autres propositions : limiter la vitesse à 30km/h sur la digue, création de commerces en lien avec le tourisme et le vélo, reconstruire l’école Joliot-Curie, rénover la piscine (plutôt qu’en construire une nouvelle), envisager chaque projet de rénovation de manière durable, développer un lieu culturel sur le site du Magasin Général.

Plus d’infos sur le site d’ARIAL : https://arialspdc37.org/