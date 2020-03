[Municipales à Saint-Pierre-des-Corps] La liste PACTE promet l'implication des habitants à la vie de la commune

Elle représente le courant de gauche anticapitaliste.

Toute la semaine, Info Tours vous fait vivre la campagne électorale à Saint-Pierre-des-Corps. Le 15 mars les électrices et électeurs de la commune auront le choix entre 7 listes, un chiffre particulièrement élevé pour une commune de 15 000 habitants. Nous vous les présentons en détails. Aujourd’hui, voici la liste PACTE conduite par Cindy Laigneau.

En 2014, la liste 100% à gauche conduite par Patrick Bourbon et soutenue par le NPA avait réussi à obtenir plus de 8% des voix et obtenu un siège au Conseil Municipal. En 2008, même chose avec toujours Patrick Bourbon dans le rôle de la tête de liste élue.

Cette fois, si Patrick Bourbon est toujours sur la liste, il s’est mis néanmoins en retrait. C’est désormais à Cindy Laigneau que revient désormais la tâche de mener la liste anticapitaliste qui répond au nom de PACTE.

PACTE pour liste Populaire AntiCapitaliste Transformation Écologique soutenue par La France Insoumise, le NPA et « 100 % à gauche ».

« C’est une liste militante au sens premier du terme » explique Cindy Laigneau. A ses côtes, on retrouve en effet des militants politiques, syndicaux ou associatifs, impliqués dans les luttes sociales, notamment ces derniers mois contre la réforme des retraites.

En partant sur l’ancrage des deux dernières élections municipales, la liste PACTE entend bien peser et se qualifier pour le second tour cette fois.

Pour y arriver, les membres de la liste on fait comme principal pilier de leur projet : la démocratie directe.

Le programme déjà, celui-ci a été élaboré suite à des ateliers réalisés avec les habitants. « Nous en avons ressorti 72 propositions de ces temps d’échange qui ont permis d’élaborer notre projet » explique Cindy Laigneau.

La démocratie participative ou directe pour reprendre les termes employés par la liste, elle se fera également s’ils arrivent à être élus, promet la tête de liste. Parmi les engagements à ce sujet on retrouve l’incontournable RIC, issu du mouvement des Gilets Jaunes, des conseils citoyens tirés au sort à 50%, la création d’un conseil des jeunes… Mesure phare de la restauration de la confiance entre élus et habitants, les membres de PACTE promettent également la révocabilité des élus à mi-mandat en cas de non-respect des engagements pris.

Du côté de la transformation écologique, la mesure principale repose sur la création d’une zone maraichère du côté de la Morinerie, sur un terrain de 34 hectares.« L’installation de maraichers permettra de fournir les écoles » explique Cindy Laigneau, mais aussi de tendre grâce à ce circuit-court à une réduction progressive des coûts de repas scolaires afin de tendre in fine vers la gratuité.

Qui dit écologie, dit aussi environnement et en ce sens, Cindy Laigneau veut faciliter les accès à la Loire, aujourd’hui difficilement accessible.

Cindy Laigneau et ses colistiers veulent également aller vers la gratuité des transports en commun et dans un sens plus général, veulent défendre et protéger les services publics. Dans ce domaine, ils attachent ainsi de l’importance au Centre Municipal de Santé (CMS) où ils veulent recruter un médecin supplémentaire et étendre les spécialités médicales représentées.

Enfin question éducation, la liste PACTE fait d’une priorité le fait d’assurer un poste d’ATSEM dans chaque classe de maternelle.

Le programme complet est à retrouver sur le site de campagne de la liste PACTE : https://pacte2020spdc.wordpress.com