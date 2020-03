[Municipales à Saint-Pierre-des-Corps] Cyrille Jeanneau promet du changement et de la modernité

Il est candidat socialiste, tête de liste "J'aime Saint-Pierre-des-Corps"

Toute la semaine, Info Tours vous fait vivre la campagne électorale à Saint-Pierre-des-Corps. Le 15 mars les électrices et électeurs de la commune auront le choix entre 7 listes, un chiffre particulièrement élevé pour une commune de 15 000 habitants. Nous vous les présentons en détails. Aujourd’hui, celle du socialiste Cyrille Jeanneau.



Après avoir marché main dans la main avec les communistes, composant avec eux une majorité reconduite élection après élection sous l’égide de Marie-France Beaufils, les socialistes de Saint-Pierre-des-Corps entendent bien désormais s’émanciper et veulent profiter du départ de l’inamovible maire, pour jouer pleinement leur chance.

Pour mener la liste socialiste « J’aime Saint-Pierre-des-Corps », c’est Cyrille Jeanneau qui s’y colle. Elu de l’actuelle majorité, ce socialiste pur et dur, veut apporter du changement dans sa commune et du renouveau aussi.

Pour incarner ce renouveau, Cyrille Jeanneau et se colistiers présentent un programme dense et fourni, composé de 5 grands thèmes : « Une ville émancipatrice », « une ville durable », « une ville en commun », « une ville bien gérée » et « une ville coopérative ».

Derrière ces thèmes, on retrouve des thématiques fortes comme l’Education. Dans ce domaine, Cyrille Jeanneau veut notamment supprimer la semaine scolaire de 4,5 jours, « un dispositif en échec », mais aussi prévoir un plan écoles pour rénover les locaux.

La solidarité, forcément importante dans une ville comme Saint-Pierre-des-Corps, Cyrille Jeanneau souhaite notamment élargir l’offre du Centre Municipal de Santé en proposant des consultations de médecins spécialisés. Le candidat socialiste propose également la création d’un centre social et multiculturel « adapté aux besoins spécifiques de notre territoire » lit-on. Et Cyrille Jeanneau de souhaiter de façon générale une ville plus inclusive.

Question sécurité, la liste « J’aime Saint-Pierre-des-Corps » souhaite augmenter le nombre de policiers municipaux en créant 4 nouveaux postes ainsi que 2 d’agents de sûreté de la voie publique. Le programme évoque également une réflexion pour installer des caméras de vidéosurveillance.

Sur la gouvernance, le candidat promet plus de transparence, mais aussi la mise en place d’un droit de saisine du Conseil Municipal, permettant aux habitants de soumettre des problématiques aux élus.

Au niveau de l’urbanisme, Cyrille Jeanneau promet la classification de certains terrains en terrains agricoles ou encore la création d’une ferme pédagogique. Sur un plan général, il prône une plus grande végétalisation.

Sur l’axe économique, il compte « redynamiser le commerce de centre-ville » mais aussi séduire de nouvelles entreprises pour s’installer dans la commune ou encore créer une pépinière de l’artisanat.

Dans les projets phares, citons le soutien à un passage du tramway par Saint-Pierre-des-Corps ou encore la création d’un tiers-lieu innovant au sein du Magasin Général.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site de campagne : https://www.jaimespdc.fr