[Municipales à Saint-Pierre-des-Corps] Michel Soulas : le renouveau dans la continuité

Objectif : garder Saint-Pierre-des-Corps dans le giron communiste.

Le premier tour des élections municipales approche (dimanche 15 mars). Toute la semaine, Info Tours vous emmène à Saint-Pierre-des-Corps pour découvrir le programme des différents candidats. Aujourd’hui, Michel Soulas

Porter la voix du Parti Communiste dans une ville comme Saint-Pierre-des-Corps, à priori, il y a pire comme mission électorale. Jean-Claude Soulas, candidat du parti qui dirige la commune de l’est tourangeau depuis sa création en 1920 a cette responsabilité pour l’élection municipale qui vient. Oui mais, passer après 37 ans de mandature de Marie-France Beaufils, rend la mission plus délicate. La nature, encore plus quand elle est politique, a horreur du vide, et le départ de l’historique maire de Saint-Pierre-des-Corps, attise logiquement les convoitises. Finie donc l’alliance avec le Parti Socialiste : celui-ci tente l’élection de son côté sous la houlette de Cyrille Jeanneau.

Michel Soulas part donc contre vents et marées. Face à lui, le PS mais aussi une alliance entre la France Insoumise et le NPA (liste Pacte), une liste écologiste et une liste LO. 5 listes à gauche auxquelles il faut ajouter celle de l’ancien adjoint de Marie-France Beaufils, parti du côté de LREM : Jean-Marc Pichon ou encore celle du candidat de droite Emmanuel François, que certains voient déjà rafler la mise, face à la division de la gauche.

Pour garder la cité dans le giron communiste, Michel Soulas n’est pas seul, entouré des forces vives du PCF, encore importantes dans cette ville. Il peut compter aussi sur le soutien appuyé de Marie-France Beaufils, qui fait campagne pour lui.

Point de vue du programme, Michel Soulas veut incarner un esprit de renouveau, tout en se glissant dans la continuité de l’action des mandatures précédentes. Sans surprise, son programme a un aspect social important : maintien du centre municipal de santé, implantation d’une Agence d’Insertion Professionnelle, création d’un centre de ressources sociales…

Dans les autres thématiques Michel Soulas entend dans le domaine de l’éducation, agrandir l’école Henri Wallon ou encore Réhabiliter ou reconstruire l’école Joliot-Curie. Ville enclavée du reste de la Métropole par l’A10 et l’avenue Pompidou, Michel Soulas veut améliorer les liaisons. Forcément la deuxième ligne de tramway est portée en étendard, mais le candidat souhaite également créer une nouvelle voie d’accès douce piétons-vélos entre Tours et sa commune.

Dans le domaine de l’urbanisme, le candidat communiste souhaite engager une réflexion sur la rénovation de la place Maurice Thorez et de celle de la Loco. Plus au nord, il veut également favoriser les accès à la Loire, aujourd’hui rendus difficiles par la route sur la digue. Michel Soulas plaide ainsi pour la mise en place de coulée verte reliant le fleuve au Cher qui borde la commune en son sud.

L’intégralité de son programme est à retrouver sur son site de campagne : https://spdcavechabitants.fr