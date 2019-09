[Photos du jour] Le 15e McDo d’Indre-et-Loire en construction à Saint-Pierre-des-Corps

Le chantier avance rapidement.

Cette semaine l’enseigne de fast food au célèbre M jaune fête ses 40 ans en France, le 1er pont de vente ayant été ouvert à Strasbourg en 1979 (il y en eu d’autres avant à Paris, mais pas vraiment en accord avec la maison-mère américaine).

En 2019, McDonald’s c’est un empire : bien plus de repas vendus que ses concurrents KFC, Big Fernand, Five Guys ou Burger King (qui a racheté Quick, même s’il en reste un à Tours Nord). En Indre-et-Loire, l’enseigne sert 8 millions de personnes par an, elle a édité 3,75 millions de tickets de caisse en 2018. Dirigée par Michel Simmenauer, la franchise locale ne cesse de s’agrandir : après le 2e McDo de Tours Centre Place du Grand Marché, elle a récemment ouvert à Bourgueil et près du Leclerc de Joué Sud.

Le 1er fast food de la marque en Touraine était celui de Chambray en 1990, celui de Tours Nord est le plus fréquenté, d’autant qu’il est ouvert 24h/24.

Malgré les critiques (malbouffe, politique fiscale, impact sur l’environnement…), McDo s’apprête encore à augmenter sa présence dans le département. Un 15e point de vente est en construction Avenue Jacques Duclos à Saint-Pierre-des-Corps, pas bien loin des Atlantes et de son Burger King. La structure du bâtiment ressemble complètement aux autres établissements, et juste à côté on découvre la halle de l’ancien Point P toujours en place, et qui va le rester car elle est considérée comme un patrimoine industriel. La décoration intérieure du restaurant sera pour sa part confiée à l’architecte Paola Navone.

L’ouverture est prévue en fin d’année avec 200 places assises et 60 employés (à titre de comparaison il y en a 45 à Joué). Le recrutement est en cours et pour postuler écrivez à mcdotours@gmail.com.