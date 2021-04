Vaccination anti-Covid : la Touraine inaugure ses deux centres XXL

A Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire.

« La campagne de vaccination accélère » lit-on sur la page d’accueil du site Doctolib, l’un des moyens pour prendre un rendez-vous si on souhaite une injection anti-Covid. De fait ce mardi 6 avril l’Indre-et-Loire compte deux nouveaux centres, en complément de ceux qui fonctionnent depuis plusieurs semaines à Tours, Joué, Amboise, Loches, Chinon et Neuillé-Pont-Pierre :

Le gymnase des 11 Arpents à Saint-Avertin

La salle de spectacle L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire

Attention : il reste indispensable de prendre rendez-vous pour pouvoir y être accueilli (Doctolib, donc, mais aussi sante.fr ou par téléphone au 0 805 02 14 00. Désormais, la vaccination des sites grand public est ouverte à toute personne de plus de 70 ans, ou alors les personnes avec comorbidités. Cette montée en gamme de la campagne se fait notamment grâce à l’accélération des livraisons de flacons du produit de Pfizer et BioNTech. Le 31 mars, Emmanuel Macron a promis que dès le 16 avril toutes les personnes de plus de 60 ans pourront prendre rendez-vous, toutes celles de plus de 50 ans à partir de mi-mai (mi-juin pour les 18-50 ans).

Pour Saint-Cyr-sur-Loire, quatre lignes de vaccination seront ouvertes dans un premier temps. Par la suite et en fonction de l’approvisionnement en doses de vaccins et des recommandations gouvernementales, neuf lignes pourront être ouvertes (objectif du fonctionnement : jusqu’à 6 000 vaccinations/semaine). Le centre de Saint-Avertin sera environ de la même capacité. De son côté la ville de Tours va déménager son centre de vaccination des Halles vers le Vinci courant mai dans le but également de préparer l’afflux de personnes à piquer.

Ces ouvertures de centres de vaccination vont nécessiter le recours à des personnels supplémentaires (médecins, infirmiers, pompiers Croix Rouge, FFSS, CPTS O’Tours). Le député LREM de Tours Philippe Chalumeau – docteur de profession – a par exemple indiqué à Info Tours qu’il s’est porté volontaire pour participer à l’opération. Les maires mobilisent également leur personnel (pour l’accueil et l’administratif notamment mais aussi la police municipale). Saint-Cyr-sur-Loire précise en plus qu’elle fournira des repas pour toutes les personnes mobilisées – y compris les soignants – et qu’elle se charge de l’équipement des locaux en informatique.

Les premiers rendez-vous ont été donnés pour ce mardi à 14h. Le centre de l’Escale sera ensuite ouvert toute la journée ou en demi-journée jusqu’à vendredi, puis en non-stop de 9h à 19h dès le 12 avril (hors week-end).