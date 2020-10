A Saint-Cyr-sur-Loire, le projet enfantin de Jérémie Bossone

Il présente son nouvel album.

Cette semaine c'était l'heure de la sortie de résidence pour Jérémie Bossone à l'Escale de Saint-Cyr.

Comment présenter Jérémie Bossone ? Sa voix atypique, son goût pour les histoires, sa musique nous pourrions dire ses musiques, autant sa variété musicale est grande. Toutes ces facettes font de Jérémie un OVNI dans le paysage de la chanson Française.

Notre première rencontre date de 2013, que de chemin parcouru depuis ces 7 années, après avoir remporté de nombreux prix comme celui de la SACEM il sort son premier album "Gloire" en 2015 réalisé par Ian Caple (Alain Bashung, Stevie Wonder) et il reçoit le coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Aujourd'hui, après 3 albums, le voilà à l'Escale pour présenter un nouveau projet. Emprunt de pleins d'images issues de la bande dessinée et des jeux d'enfants avec un titre comme "Play mobil". Il partage la scène avec un artiste autant fantasque que talentueux "Kapuche". Derrière ce nom se cache un personnage tout droit descendu de l'imaginaire, entre pirate, Capitaine Fracasse, son passage sur scène et aussi déroutant qu'extraordinaire et ne laisse pas le public de marbre. Accompagné par Brice à la basse et aux machines, et Benjamin aux percussions, voix, machine et qui n'est autre que le frère de Jérémie Bossone, ils ont enchanté les spectateurs.

Reportage photo par Roger Pichot :