Saint-Cyr-sur-Loire : la ville entretenue malgré le confinement

La mairie assure un service minimum.

Quasiment un mois de confinement et cela commence à devenir long pour tout le monde. Ainsi, même moins utilisés qu'en temps normal, les espaces publics et naturels ont besoin d'un peu d'entretien. La ville de Saint-Cyr-sur-Loire explique comment elle compte s'y prendre pour assurer un service minimum à partir de mardi 14 avril, tout en garantissant la sécurité de ses agents :

Espaces verts et parcs : La priorité sera donnée à la tonte et à l’arrosage des sites (mise en fonctionnement de l’arrosage automatique des massifs floraux). Par ailleurs, l’entreprise ID Verde, liée à la ville par marchés, a prévu de reprendre les plantations rue de la Mairie et à Central Parc, ainsi que dans le nouveau cimetière de Monrepos dans le cadre des travaux d’extension débutés en 2019 et qui touchent à leur fin. Un agent par véhicule et par poste de travail, matériel de protection individuelle (masques, gel, lingettes), roulement afin d’éviter un croisement dans les locaux au moment de la prise/fin de service.

Voirie/infrastructures : Depuis le début du confinement, une patrouille sillonne régulièrement les rues de la ville afin de détecter les petites interventions d’urgence à entreprendre sur la voirie. Elles sont résolues immédiatement lorsque cela est possible. Il n’y a pas pour le moment d’autres interventions prévues



Propreté urbaine : Balayeuse en fonctionnement journalier sur les grands axes de la ville. Désherbage journalier de quartiers préalablement identifiés. Actions ponctuelles d’enlèvement de débris, feuilles dans des secteurs préalablement identifiés. Nettoyage journalier à pied, avec chariot, dans le périmètre rue du Mûrier / Boulevard Charles de Gaulle / Quartier de la Ménardière.

Complexes sportifs Guy Drutet de la Béchellerie : la préservation du stade d’honneur sur le complexe Guy Drut a été mise en œuvre avec une tonte régulière, idem pour le stade de la Béchellerie.

Accueil de loisirs du Moulin Neuf à Mettray : le site est fermé mais l’agent municipal logé sur place entretient les 5 hectares très régulièrement.