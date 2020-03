[Questions conf #1] "J'ai un cancer, mon « confinement » dure depuis cet été"

Laura - alias @chalamoda - répond à nos questions sur le confinement.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spéciale "Je reste chez moi". Nous inaugurons cette rubrique avec le témoignage de Laura Naudin alias @chalamoda sur Instagram ou que l'on peut suivre sur son blog www.chala-moda.com. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ?



J'ai la chance d'avoir un petit jardin qui donne sur un potager où le propriétaire vient rarement.



Est-ce que tu as organisé une petite routine de confinement ?



En réalité mon « confinement » dure depuis cet été. J'ai un cancer du système lymphatique et j'ai eu une autogreffe soit 24 jours en chambre stérile. Suite à ça, à la maison, il a fallu que je fasse très attention en limitant mes sorties et contacts pendant plusieurs semaines. Alors pour ce confinement c'est un peu du luxe, je profite d'être en forme pour faire des loisirs créatifs et écrire des articles pour mon blog. Je pense à ceux qui sont actuellement seuls en traitement car toutes les visites sont interdites à l'hôpital.



Au moins un point positif à ce confinement ?



Faire cuisiner mon copain le midi ! Il cuisine très bien mais en temps normal il travaille et ne rentre pas le midi alors mon estomac apprécie !



De quoi tu rêves à la fin du confinement ?



Visiter de nouvelles villes en France et tester tous les restaurants de Tours et ses environs.



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ?



Nos familles qui sont à 1 heure de Tours.



Un lieu où tu as très envie de retourner ?



Le Kat's Coffee pour leur délicieuse poutine et leurs desserts québécois. C'est un récent coffee shop / street food à l'entrée du vieux Tours et je compte bien les soutenir après ce temps de fermeture.



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ?



On se rend compte que quand la santé va, tout va. C'est l'occasion de se recentrer sur les choses essentielles. Et ça fait du bien à la planète !



Un livre à lire pendant cette période ?



Le pouvoir du moment présent ! Il faut prendre la situation au jour le jour.



La série à regarder d'un seul coup ?



Brooklyn 99, avec ses 133 épisodes de 20 minutes ça peut occuper un moment !



La recette à cuisiner ?



Une tarte de fond de frigo, avec ce qu'il reste comme par exemple 1 tranche de jambon, une carotte, un poireau, des poivrons, un oignon, du fromage ... on ajoute par-dessus 1 oeuf, un yaourt nature (ou de la crème fraiche et du lait), sel, poivre et des épices comme du paprika.



Une lien à partager pour s'occuper ?



Une trentaine de blogueuses de Tours continuent de partager du contenu, c'est le moment idéal pour lire les blogs locaux ! Rendez-vous sur la page Facebook : Les blogueurs de Tours.



Un pari sur la date de fin du confinement ?



Le 19 avril, ça fera un peu plus d'un mois. On croise les doigts.



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ?



L'ennui a du bon, ça permet d'être plus créatif ! S'habiller, se préparer ça permet de garder le moral. Et un grand merci aux soignants.