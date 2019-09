Championnat de N3 : Avoine dominateur, St Cyr battu

Et le FCOT en échec.

A côté des péripéties du Tours FC qui espère toujours jouer dans le championnat de N2 plutôt qu’en N3, les autres équipes ont une saison à assurer. Elle débutait ce samedi avec la première journée. Et les Chinonais d’Avoine ont attaqué de la plus belle des manières en s’imposant 3-0 à domicile face à la réserve de Châteauroux. Les buteurs : deux réalisations d'Abirou et une de Courgnaud. L'AOCC en profite pour prendre la tête du classement provisoire avec Châteauneuf-sur-Loire.



Les Loirétains ont également gagné, aux dépense de l’Etoile de Saint-Cyr-sur-Loire, promu cette saison de l’échelon inférieur (Régional 1). Un succès 3 buts à 1 au stade Guy Drut.



Le 3e match de la journée opposait le FC Ouest Tourangeau à Vierzon, dans le Cher. Et les Sang & Or de Ballan-Miré et Savonnières n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0.



Un match reste à jour ce dimanche : Montlouis se déplace à Chartres à 15h. En attendant peut-être la rencontre entre Tours et Orléans dans le Loiret. Si le TFC reste en N3.