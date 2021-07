3 bonnes raisons de passer l’été à la guinguette de Saint-Avertin

Elle est ouverte jusqu’au 12 septembre.

Chaque année, la guinguette de Saint-Avertin organise des bals pas loin d’être aussi appréciés que les soirées dansantes de la guinguette de Rochecorbon de l’autre côté de l’agglomération. Mais avec la crise sanitaire, pas question de se bouger sur la piste dans ces deux spots courus au bord de l’eau. N’empêche, ce serait dommage de se priver d’une ou plusieurs sorties au bord du lac saint-avertinois… Voici pourquoi il faut absolument caler ça dans votre programme estival…

1 – Les balades en bateau

L’activité fait plaisir aux enfants mais, en vrai, les adultes trouvent aussi ça très agréable. C’est le retour des bateaux électriques au départ de Port-Avertin, avec gilet de sauvetage obligatoire même si vous savez nager. Vous voilà partis en balade sur l’eau calme pour au moins 15 minutes, et plus si affinités… On glisse, on slalome, on frôle les arbres, on va à son rythme… C’est ouvert du mardi au dimanche entre 15h et 19h30 (attention départ du dernier tour à 18h30, tarifs à partir de 3€/3€50 les 15 minutes selon l’âge). Également possibilité de faire du pédalo (8€ les 30 minutes).

2 – Boire un coup et manger un morceau

Ouvert de 15h à 21h30 du mardi au jeudi, dès 11h30 du vendredi au dimanche, accessible jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis soir, le bar de la guinguette c’est à la fois des boissons aux teintes locales et des gourmandises de la glace à la gaufre en passant par quelques propositions salées pour se rassasier.

3 – Les animations

Il se passe des choses tous les week-ends : cabaret burlesque ce vendredi 9 juillet, cinéma en plein air le samedi soir, atelier jeux de société à 14h le 16 juillet, séance graff le lendemain, présence d’un food truck le 7 août, concert d’impro le 27 août… Il y a aussi des soirées musicales du mardi au vendredi, ambiance guinguette le dimanche après-midi… Programmation complète sur le site de la ville.