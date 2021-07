[Photos du jour] A Saint-Avertin, une salle neuve géante pour le tir à l'arc

Conditions idéales pour viser le centre de la cible.

S'il y a bien une commune tourangelle qui s'illustre en tir à l'arc c'est Saint-Avertin, avec par exemple l'athlète handisport Eric Pereira.

Depuis quelques jours, le Club des Archers de la commune a officiellement pris possession de son nouveau camp de base : l'Espace Gaëtan Robin, construction toute neuve sur le site de la Bellerie.



Cette nouvelle salle de tir à l’arc, d’une surface de 1.600 m² permet de tirer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Financée par la ville, Tours Métropole, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, le Conseil Régional ou encore la Fédération Française de Tir à l'Arc, elle est présentée comme l'une des plus grandes de France et est en capacité d’accueillir toutes les compétitions nationales. "Un équipement qui s’inscrit, de plus, dans le développement durable avec ses 95 panneaux photovoltaïques installés sur une surface globale de 188m²" précise la municipalité saint-avertinoise.

Et si vous vous demandez qui est Gaëtan Robin... c'est tout simplement le président du club. Depuis 35 ans. Une formation qui compte dans ses rangs des champions à l'échelon national et international.

Si c'est le genre de nouveauté qui peut vous motiver à vous lancer dans la discipline, vous pourrez rejoindre les archers à la rentrée de septembre, notamment en les rencontrant sur le forum des associations.