[Photo du jour] Chèvres et moutons de retour à Saint-Avertin

Pour entretenir des espaces verts.

Clairement, les enfants vont adorer ! Comme en 2020, la ville de Saint-Avertin bénéficie « d'une prestation naturelle de débroussaillage et d'entretien de ses espaces naturels »... avec 5 moutons et 4 chèvres (cou-clair du Berry) installés cette semaine dans la prairie de la Camusière.



Il s’agit d’une première étape. La municipalité explique que mi-mai ce petit troupeau changera d’endroit et ia brouter l’herbe du bassin de rétention situé avenue du Général de Gaulle. Un long bail : deux mois et demi. Ensuite il reviendra paître dans une autre prairie de la Camusière à la fin de l’été, avant de repartir en hivernage en novembre.



Pour la mairie, l’éco-pâturage présente plusieurs avantages : « Solution économique, il est avant tout respectueux de notre environnement en évitant la pollution des sols provoquée par les traitements phytosanitaires et la destruction des habitats naturels inévitable avec les tontes mécaniques de grande ampleur. Cette solution écologique permet donc de préserver la biodiversité et notre patrimoine paysager tout en le débarrassant des espèces envahissantes comme les ronces dont les chèvres raffolent. »



La dernière bonne nouvelle c’est que vous pouvez aller voir les animaux à la Camusière en vous rendant au bout de l’allée qui longe le cimetière. Comme ils ont déjà de l’herbe, pas question de leur donner quoi que ce soit d’autre à manger !