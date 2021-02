Covid : réouverture d’écoles à Saint-Avertin, fermeture à Saint-Epain

Près de 100 000 vaccination dans la région.

L’Agence Régionale de Santé a publié les dernières données sur l’évolution de l’épidémie de Covid dans la région : 3 910 personnes ont été testées positives du 6 au 12 février dont 963 en Indre-et-Loire sur 17 615 tests soit 5,5% d’infections confirmées... un chiffre en baisse. C’est le 2e plus faible de la région derrière le Cher et devant le Loiret. Le taux d’incidence qui était au-delà de 200 au début du mois est désormais à 159 cas pour 100 000 habitants dans notre département mais encore à 187 dans l’agglo de Tours.



A l’hôpital, on compte 88 personnes originaires d’Indre-et-Loire en service de médecine et 35 en réanimation. 441 décès ont été enregistrés depuis le début de la 2e vague, la moitié dans des établissements d’accueil pour personnes âgées ou en situation de handicap.



On apprend par ailleurs ce lundi qu’à Saint-Avertin l’école maternelle Léon Brûlon et l’école élémentaire Christophe Plantin vont reprendre un fonctionnement normal à partir du mardi 16 février. « La réouverture de ces établissements, impactés par l’identification de plusieurs cas de Covid-19 parmi le personnel et les élèves, a été décidée en concertation avec les services de l’Education nationale et l’Agence Régionale de Santé » explique la mairie.



En revanche à Saint-Epain, l’école est fermée toute la semaine car un enfant a été déclaré positif.



Dernière chose, un point vaccination en Centre-Val de Loire : 99 588 personnes ont reçu une première injection depuis le 28 décembre et 27 338 ont eu leurs deux doses de vaccin anti-Covid. De nouveaux rendez-vous ont été proposés en Touraine mais restent très compliqués à obtenir, d’autant qu’il y a aussi des bugs du site Doctolib.