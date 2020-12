Saint-Avertin : on connait la programmation détaillée de l’Intime Festival

Événement programmé début février.

C’est l’un des derniers festivals dont on a pu profiter en 2020… Et l’un des premiers qui doit se tenir après le double-confinement anti-Covid (en espérant qu’il n’y ait pas de rebond épidémique d’ici là). Saint-Avertin organise toujours l’Intime Festival début février. Un événement au Nouvel Atrium, trois soirées de live avec des artistes de la région et des têtes d’affiche nationales. L’édition 2021 est programmée un mois après la réouverture théorique des salles de spectacle, fermées jusqu’au 7 janvier minimum alors qu’au départ on espérait le retour des représentations le 15 décembre.

Immanquablement, il y aura des consignes sanitaires strictes lors de l’événement. Mais c’est chouette on peut se projet, avoir l’espoir de vivre une série de concerts savamment pensée pour séduire différents publics…

L’Intime Festival vient de dévoiler l’intégralité de sa programmation 2021… Cette 13e édition débutera le jeudi 4 février avec un concert de Claire Diterzi : « la chanteuse se met à table et dépouille sa musique en douceur. Imaginez un concert infiniment petit qui déjoue ses morceaux, dans un jaillissement de sons rythmés. Bouilloire, éponge, robinet, clochettes et jouets forment un véritable cabinet de curiosité musical » nous annonce-t-on (places en vente de 13 à 20€).

Le lendemain, c’est une voix émergente et singulière qui sera en tête d’affiche de la soirée saint-avertinoise : Hervé…

Le Tourangeau Ephèbe et Terrier sont également programmée sur scène ce vendredi 5 février. Les billets sont vendus à partir de 6€, et au maximum à 12€.

La dernière soirée de l’Intime Festival accueillera une chanteuse reconnue et récemment installée en Touraine : Dani… Un concert pour rendre hommage « aux femmes qui ont marqué sa vie avec des textes et des anecdotes personnelles. » La chanteuse franco-vénézuélienne La Chica la précédera, seule avec son piano. Un trio est également attendu en ouverture : Back and Forth, avec la promesse « d’une atmosphère intimiste et chaleureuse caractérise tout particulièrement la formation. » Les billets sont dispos de 11 à 18€. Vous pouvez les acheter auprès des revendeurs habituels, sur Internet ou en magasin.