Saint-Avertin va construire une halle couverte… Mais on ne sait pas encore à quel endroit

La ville vient d’ouvrir une consultation.

C’était une promesse de campagne du maire Laurent Raymond réélu mi-mars pour son premier mandat complet à la tête de la ville : construire une halle couverte pour le centre de Saint-Avertin. Le projet avance avec une première phase de concertation auprès des habitants… pour savoir où la placer. C’était également dans les plans de l’élus de lancer ce sondage (une méthode de plus en plus utilisée).

« La Ville de Saint-Avertin organise deux marchés par semaine, dont un en centre-ville, mais n’a pas de halle pour les abriter. La Ville souhaite se doter de ce type d’infrastructure couverte pour favoriser ce commerce de proximité, mais aussi permettre d’autres usages en plein cœur du centre-ville (animations, bourses aux livres, marchés artisanaux, concerts, ...) » précise la municipalité sur son site Internet.

3 sites sont envisagés :

La gare routière qui accueille notamment le terminus de la ligne 10 du réseau de bus Fil Bleu et des taxis

La Place de la Marne tout près de La Poste et juste en face du Nouvel Atrium

La Place du 11 novembre située un peu plus à l’ouest entre le bourg et la zone des Granges Galland

D’après la mairie, les commerçants actuellement présents au marché du mercredi plébisciteraient la Place de la Marne qui a l’avantage d’être à proximité immédiate du lieu où ils s’installent déjà chaque semaine. Il faudrait tout de même raser La Poste et la déplacer (mais la mairie y verrait un avantage afin d’offrir à l’entreprise des locaux plus adaptés à une affluence annoncée en augmentation). De son côté la gare routière est probablement le site qui dispose de l’espace le plus large, surtout il n’y aura aucune démolition de bâtiment à entreprendre. Néanmoins, c’est un peu plus loin du centre-bourg et des autres commerces, ce qui est aussi le cas pour la Place du 11 novembre.

Pour donner votre avis, un sondage est en ligne sur le site de la ville de Saint-Avertin.