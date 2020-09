Gagnez votre place pour le spectacle de Monica Bellucci à Saint-Avertin

C'est le vendredi 09 octobre

A travers le spectacle "Lettres et Mémoires", c’est la vie intense de la grande cantatrice Maria Callas qui défile sous nos yeux et dans nos oreilles, grâce à l’inimitable timbre de voix de Monica Bellucci, pour la première fois de sa carrière sur les planches. Un spectacle époustouflant, qui sera présenté au Nouvel Atrium de Saint-Avertin vendredi 09 octobre (toutes les infos ici).



Pour l'occasion, Info Tours et 37 degrés vous font gagner une place pour cette date. Pour jouer rien de plus simple, il suffit de remplir les champs du questionnaire ci-dessous avant vendredi 02 octobre 12h. Les gagnants seront tirés au sort.