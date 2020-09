[Coup de coeur] Une journée autour du handicap à la guinguette de Saint-Avertin

Grâce à l'association Autrement Dit

Depuis deux ans « Autrement Dit » est devenu un véritable label en Touraine qui met en avant les questions autour du handicap et de l’accessibilité. Porté par une équipe de bénévoles sous l’égide de Sonia Pareux, par ailleurs référente Handicap à l’APAJH 37, et soutenu par des partenaires comme l’APAJH, l’ADAPEI ou la CAF, « Autrement Dit » c’était d’abord un festival en 2018 ayant rassemblé 5000 personnes. Un festival pas comme les autres puisqu’il avait été pensé comme un événement autour du handicap et de l'accessibilité pour toutes et tous.

Fort de ce succès l’association en charge de l’événement avait renouvelé l’expérience l’an passé à Montlouis avec moins de succès. Un coup dur qui avait causé un trou financier conséquent, en partie rattrapé par une soirée de soutien avec un concert de Tryo qui avait très bien marché. De quoi redonner du baume au cœur aux bénévoles qui avaient prévu une troisième édition en juin 2020 finalement annulée pour cause de Covid...

Il en faut plus ceci-dit pour décourager la dynamique équipe de l’événement qui s’est rapprochée de celle non moins dynamique de la guinguette de Saint-Avertin pour proposer en compensation une journée spéciale ce samedi 12 septembre.

« Il fallait qu’on marque le coup, pour qu’au moins une fois par an les questions autour du handicap soient mises en avant » explique Sonia Pareux, satisfaite que cette journée puisse se faire avec un riche programme. .

« Nous souhaitons changer le regard sur la différence mais aussi impulser une dynamique pour accueillir tous les publics car le handicap ne se résume pas qu’à des personnes en fauteuil comme beaucoup veulent le résumer » poursuit notre interlocutrice qui souhaite souligner « l’importance de la sensibilisation aux différents handicaps. »

Pour cette journée saint-avertinoise, le public retrouvera des ateliers « création végétale » par la ferme pédagogique Or des Soucis, des animations enfants avec le Bar Bidule, des expositions, une initiation à la Langue des signes française… Au programme également un flash mob, des blind-tests avec la Charcuterie Musicale ou encore des interventions de personnes en situation de handicap comme Roro Le Costaud qui s’est fait une notoriété en parlant de son handicap sur Instagram puis en vidéo. Enfin le public pourra aussi assister à une spectacle autour de l’autisme avec « Longue vie à Boubou le Grimaud» de la Compagnie Ophélie (18h45).