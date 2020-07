Ça y est, la guinguette de St Avertin est ouverte !

Malgré le Covid, les fondamentaux sont préservés.

La guinguette de Tours, c’est bien. Rochecorbon, Montbazon, Chinon… C’est bon aussi. Les terrasses au bord de l’eau nous font du bien (malgré des consignes spéciales liées à la crise sanitaire). Il manquait quand même celle de Saint-Avertin, pourtant une de nos préférées au bord du lac du Cher, tout près du centre-ville de la commune.

Normalement elle ouvre fin juin et l’an dernier elle avait même bénéficié d’un extra jusqu’à mi-septembre après la reprise de la gestion par la Smalla Connexion, So Sweet et Acteurs de Territoires. Dans sa version 2020, Port-Avertin subit un décalage en raison de l’impact du coronavirus mais vous avez quand même deux mois complets pour en profiter. C’est précisément dès ce mardi 14 juillet à 15h que les lieux accueillent le public, et on pourra s’y posr jusqu’au 13 septembre. Du mardi au dimanche.

Pas de baignade mais les bateaux électriques et pédalos sont toujours là. De même que la cuisine avec ses victuailles à base de produits bio et locaux. Côté programmation culturelle, des choses devraient avoir lieu comme des concerts, tout dépend des consignes de la préfecture et du gouvernement. Une certitude néanmoins : les animations danse, et les bals, ce n’est pas à l’ordre du jour…

Ne pensez pas pour autant qu’il n’y aura pas d’ambiance. Une radio Port-Avertin installe son studio en contrebas du Bd Paul Doumer avec de la musique mais pas une simple playlist : interviews ou happenings vont compléter l’ensemble. On met notre main à couper qu’il devrait y avoir quelques blind tests de temps à autre…