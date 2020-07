StorieTravaux, 05/07/20 - Des difficultés dans le centre de Saint-Avertin

Et sur l'A10.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les chantiers portés à notre connaissance. Voici ceux qui pourraient perturber vots trajets à partir du 6 juillet...

A10 :

Les nuits du mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Chambray (n°23), en provenance de Paris et en direction de Tours. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Les nuits du lundi 6 et mardi 7 juillet, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Tours Centre ( n°21), en provenance de Paris et en direction de Tours. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Du lundi 6 juillet à 8h au vendredi 10 juillet à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement entre la bifurcation des autoroutes A10/A85 et l'échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Saint-Avertin :

Afin d'améliorer et sécuriser la distribution d’eau potable, la Direction d'Eau Potable de Tours Métropole Val de Loire va entreprendre des travaux de rénovation de son réseau de distribution rue de Cormery, entre l’impasse de Cormery et la place de l'église, à partir du lundi 6 juillet, pour une durée de 6 semaines.



Première phase : de la rue Traversière au n°67 de la rue de Cormery pour une durée approximative de deux à trois semaines suivant l’avancement du chantier. La voie de circulation allant de la rue Traversière à la place de l'église ne sera pas impactée. Les véhicules seront déviés par la rue du 8 mai 1945 et la rue Léon Brulon. A noter que du 6 au 10 juillet, en raison de la création d'une traversée piétonne rue Traversière, la circulation sera fortement perturbée pour accéder au centre-bourg.



Deuxième phase : de la rue Traversière à la place de l'église pour une durée estimée à trois semaines. Les véhicules seront déviés par la rue du 8 mai 1945, la rue du Petit Bois et l'avenue de Beaugaillard.



Outre les problèmes de circulation et de stationnement que vont engendrer ces travaux, l'eau potable des habitations sera ponctuellement coupée et rétablie au plus tard en fin de journée. La veille de ces interruptions, un imprimé sera déposé dans les boîtes aux lettres ou affiché sur la porte de l'immeuble.

Tours :

Ce lundi 6 juillet début de travaux Rue Fromont pour l'adapter aux personnes à mobilité réduite. Les opérations vont durer deux semaines. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Même durée de chantier et mêmes conséquences pour la Rue de Chinon.

Sur le réseau Fil Bleu :

Les 8 et 9 juillet, en raison de travaux route de St-Avertin, les arrêts Ecole Commerce, Mozart, D’Indy et Stendhal ne sont pas desservis par la ligne 3 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter à l'arrêt Ecole Commerce situé Route de Saint- Avertin, ou à l’arrêt Fontaines de la ligne 10, situé avenue de Milan. La ligne 10 sera également perturbée.