Un cas positif de Covid-19 dans une école de Saint-Avertin

Mais l'établissement peut rester ouvert.

C'est une annonce de l'inspection d'académie d'Indre-et-Loire ce jeudi : un cas positif de Covid-19 a été détecté dans une école de la commune de Saint-Avertin, le 1er test positif dans un établissement scolaire du département depuis leur réouverture au moment du confinement. Cela dit, quelques alertes ont eu lieu à Rochecorbon, dans le quartier Monconseil de Tours et à l'école Alain (également à Tours).

Cette fois c'est donc l'établissements des Grands Champs de Saint-Avertin qui est concerné. En l'occurence c'est une élève qui a été infectée. Son âge n'a pas été communiqué.

"Le médecin conseiller technique de la Direction Académique, en relation avec l'Agence Régionale de Santé, a investigué et analysé la situation, et mis en place toutes les dispositions pour que les familles des enfants "cas contact" soient prévenues et ainsi observent une quatorzaine" expliquent les services de l'Education Nationale dans un communiqué.

"L'enseignante de la classe sera elle aussi placée en quatorzaine. L'école reste ouverte dans la mesure où l'application du protocole sanitaire a permis d'éviter tout brassage entre groupes d'élèves et que les autorités municipales font réaliser un nettoyage minutieux de l'ensemble des locaux plusieurs fois par jour" est-il également précisé.