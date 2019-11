Dès le 4 novembre, 36 arbres à couper dans un bois de Saint-Avertin

"Pour des raisons sanitaires et de sécurité".

Des tronçonneuses en action à partir de ce lundi 4 novembre dans le Bois de la Camusière à Saint-Avertin. Tours Métropole annonce une action d'abattage d'arbres "pour des raisons sanitaires et de sécurité, ainsi que pour assurer la régénération du boisement."

"Il s’agit des premiers travaux sylvicoles et d’entretien réalisés dans le bois de la Camusière depuis 1999" assure l'agglomération qui va couper un total de 36 troncs : 34 robiniers et 2 charmes, "soit environ 2 à 3% de cette surface boisée."

Cette opération "porte uniquement sur les arbres morts ou dépérissants et sur les quelques arbres à abattre dans un objectif d'éclaircie forestière. Cette éclaircie permet aux arbres qui ont le plus d'avenir de déployer latéralement leur houppier en enlevant des sujets dominés ou étriqués ayant un moindre potentiel de stabilité. Compte-tenu de ce faible niveau de prélèvement et de la bonne régénération naturelle potentielle dans les trouées, il n’est pas nécessaire de replanter" poursuit Tours Métropole.

Rappelons que d'autres actions du même genre ont été menées récemment à Montjoyeux ou sur les bords de Loire à Tours.