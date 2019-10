[Photos du jour] Saint-Avertin : que font ces 10 moutons dans la prairie de la Camusière ?

Ils ne sont pas prêts de partir.

Vous les avez peut-être aperçus dans le week-end : 10 moutons ont commencé à brouter l’herbe de la prairie de la Camusière sur la commune de Saint-Avertin.



Cet espace appartient à Tours Métropole, ce n’est pas une zone agricole. En fait les bêtes sont là pour entretenir la zone ce qui évite d’y couper l’herbe avec de grosses tondeuses. Un procédé qui a tendance à se développer et qui a un nom : l’écopâturage. « L’emploi d’herbivores permet de maitriser une végétation spécifique tout en respectant l’environnement, sans recourir aux produits phytosanitaires et peu aux moyens mécaniques » explique l’agglomération.



C’est un éleveur local qui est chargé de gérer les animaux, et la Métropole qui finance le projet, jusqu’à l’installation de la clôture. Vous pouvez aller voir les moutons en vous rendant au bout de l’allée qui longe le cimetière de Saint-Avertin mais il est strictement interdit de leur donner à manger.