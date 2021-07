Les Tourangeaux à suivre aux Jeux Olympiques

La Touraine sera bien représentée avec des chances de médailles...

Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent officiellement ce vendredi 23 juillet. Pendant 15 jours, les regards du monde entier seront tournés vers la capitale nippone. Une édition singulière, à huis-clos mais les JO restent les JO et les sportifs tenteront de briller, à commencer par les Tourangeaux sélectionnés. Petite revue d'effectifs.

Vincent Pelluard et Mariana Pajon : Le BMX jocondien aux accents colombiens

Le BMX Club Jocondien sera une nouvelle fois fièrement représenté par sa licenciée star, Mariana Pajon (en photo). La colombienne, double tenante du titre, visera le triplé sous leurs couleurs de la Colombie, pays où elle est une véritable star. Pour la première fois, elle vivra les JO en couple, puisque son mari, l’ancien champion de France 2013, Vincent Pelluard, formé et toujours licencié à Joué-lès-Tours, s’est qualifié également pour l’épreuve masculine sous les couleurs de la Colombie, son pays d’adoption.

Volley : le TVB représenté dans deux compétitions

Club phare de Touraine, le Tours Volley Ball sera représenté à ces Jeux Olympiques dans deux disciplines et deux pays différents. En volley en salle d’abord avec la présence du néo-tourangeau Kévin Tillie avec la sélection française dont il est un pilier. Le réceptionneur-attaquant visera une médaille avec l’Equipe de France qui fait figure des principaux favoris d’un tournoi qui s’annonce une nouvelle fois relevé avec notamment le Brésil, la Pologne, la Russie, les Etats-Unis…

Une équipe de France où l’on retrouve dans l’encadrement un autre tourangeau en la personne du manager du TVB, Pascal Foussard qui vivra là sa dernière expérience avec l’Equipe de France.

Autre réceptionneur-attaquant du TVB, Zouheir El Graoui, est présent également à Tokyo pour le compte de la sélection marocaine. Ce sera en revanche pour l’épreuve de Beach-Volley à laquelle le Tourangeau s’est qualifié avec son compatriote Mohamed Abicha.

Kayak : Sarah Guyot l’habituée

Licenciée au CKCT (Canoë-Kayak Club de Tours), Sarah Guyot va vivre ses 3e Jeux Olympiques d’affilée. Après avoir atteint la finale en K4 500m en 2012 (8e place) puis la 5e place en individuelle sur 200m à Rio en 2016, la Tourangelle sera alignée dans deux épreuves : le K2 500m, avec Manon Hostens et le K4 500m, avec Manon Hostens, Vanina Paoletti et Léa Jamelot. Autant de chances de médailles… on lui souhaite.

Carolann Heduit vise la finale en gymnastique

Récente triple championne de France au concours général, à la poutre et au sol, la pensionnaire du club d’Avoine-Beaumont défendra logiquement les couleurs de l’équipe de France lors de cette compétition. La jeune femme de 17 ans, plus petite membre de la délégation française (1m45), se fixe comme objectif de passer les qualifications au concours général et d’atteindre la finale sur ses spécialités.