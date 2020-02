Le Tours Volley Ball sort de la Coupe d'Europe par une victoire

Victoire 3-1 mais élimination pour le TVB

Ce mercredi soir, le TVB recevait le Benfica Lisbonne pour le compte de la 6e et dernière journée de poule de Ligue des Champions. Peu gâté par le tirage au sort avec une poule comportant l'un des grands favoris Pérouse, mais aussi les très dangereux Polonais de Varsovie et le champion du Portugal le Benfica Lisbonne, le TVB se savait condamné à l'exploit pour espérer se qualifier pour les quarts-de-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. D'autant plus que le règlement en vigueur permettait au premier des cinq poules de se qualifier, ainsi que les 3 meilleurs deuxième. Autant dire que la mission était périlleuse.

Pourtant les Tourangeaux ont chèrement vendu leur peau. Un match aller accroché face à Pérouse, une victoire de prestige contre Varsovie, qui plus est 3-0 à domicile, et deux victoires sur Lisbonne avec celle de ce mercredi soir (3-1). Une campagne européenne plus qu'honorable donc, le TVB finissant deuxième derrière Pérouse et donc devant Varsovie, pourtant actuel leader du très dense championnat polonais (excusez du peu). Une aventure européenne au cours de laquelle les joueurs d'Hubert Henno auront montré du caractère, encore ce mercredi soir. Si le niveau de jeu était plus brouillon que la semaine précédente contre Varsovie, le TVB a su en effet se sortir du piège du club portugais qui aura perturbé toutes les équipes de la poule. A noter notamment la prestation prometteuse (17 points) du jeune pointu Maxime Capet, qui a remplacé au pied levé le titulaire habituel Hermans Egleskalns, blessé lors du match contre Sète le week-end dernier.

Cette victoire n'aura donc pas suffi. Pour se qualifier le TVB devait en effet espérer un faux pas d'un autre deuxième dans les autres poules, il n'en aura rien été. Les Tourangeaux ont néannmoins montré un visage conquérent qui devrait leur servir pour la suite de la saison.