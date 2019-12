Le TVB s’incline face à Pérouse

Malgré un bon match

Le Tours Volley Ball s’est incliné 3-0 à domicile face à Pérouse en Ligue des Champions, pour la deuxième journée de cette coupe d’Europe. Une défaite face à l’un des (très) grands favoris de cette compétition.

Côté pile, les volleyeurs tourangeaux pourront se consoler en se disant qu’ils ont certainement jouer leur meilleur match depuis le début de la saison, de l’avis même de leur coach Hubert Henno. Côté face, il restera certainement des regrets, tant le TVB a tenu la distance dans ce match de coupe d’Europe face à l’armada de Pérouse, sans jamais réussir à concrétiser ses opportunités.

Il y a d’abord eu ce début de match quasi parfait avec un Cupkovic de gala, réalisant un très gros 1er set. Les Tourangeaux ont en effet pris d’entrée le jeu à leur compte, perturbant une équipe italienne qui peinait plus à rentrer pleinement dans la partie. Gênés par les renversements dans le jeu du passeur tourangeau Angel Trinidad, mais aussi par l’efficacité tourangelle au filet. Malgré tout, Pérouse restait au contact grâce à ses individualités et notamment les quelques fulgurances de Leon le meilleur joueur du monde (ou considéré comme tel par beaucoup).

La grosse envie des Tourangeaux qui jouaient propre sur leurs phases d'attaque et défendaient bien dans ce premier set leur a permis de rester quasiment tout le long en tête. Quasiment car en face, au moment où le money time est arrivé, la machine s’est mise en route. Pérouse a alors montré toute l’étendue de sa force et après une fin de set haletante réussissait à remporter la première manche (30-32). Rageant pour le TVB.

Rageant, d’autant plus que la perte du premier set allait s’annoncer quasiment fatale. AU début de deuxième set, visiblement sonnés, les Tourangeaux baissaient le rythme. Sans jamais être distancés, ils restaient néanmoins au contact de l’équipe transalpine jusqu’en milieu de set. Le moment où Pérouse accéléra le jeu. Un peu plus rapides, un peu plus précis, finalement un peu plus forts dans tous les domaines, les coéquipiers de Leon prenaient le large au score pour gagner ce deuxième set 19-25.

A 2-0, la mission devenait quasiment impossible pour le TVB qui eu l’orgueil de ne rien lâcher pour autant dans le troisième set. Un set qui ressembla beaucoup au précédent, avec deux équipes proches au score, avant que les visiteurs ne creusent l’écart à l’approche de la fin de set, pour l’emporter finalement 3-0 avec un 25-18 dans le dernier set.

Mathieu Giua

Les photos du match :