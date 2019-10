Le TVB se rassure face à Tourcoing

Victoire 3-0 des Tourangeaux

Avec trois défaites au compteur le TVB était dos au mur avant de recevoir Tourcoing à Grenon ce vendredi soir. Sous pression avec ce début de saison pas la hauteur des attentes d'un club comme le TVB, les joueurs d'Hubert Henno devaient réagir et l'emporter pour ouvrir leur compteur dans ce championnat 2019-2020. En face, c'est une équipe de Tourcoing décomplexée et invaincue lors des trois premiers matchs qui débarquait à Grenon. De quoi promettre un beau match.

Devant une salle aux deux-tiers pleine, les volleyeurs tourangeaux se sont sont enfin libérés et ont assuré un match propre conclu rapidement 3-0 (25-18 25-16 25-20). Parmi les points forts de ce match : une qualité de services retrouvée qui ont mis en difficulté la réception des joueurs nordistes et les empêchant ainsi de développer leur jeu. Côtés individualités, notons la belle prestation de Hermans Egleskalns qui finit le match avec 22 points. Une victoire qui soulage donc les Tourangeaux et les lancent pleinement dans la saison.

Une saison qui s'annonce longue et riche, puisque outre le championnat, le TVB jouera la Ligue des Champions et connaît depuis ce vendredi ses adversaires. Placé dans la poule D, les Tourangeaux devront batailler contre Pérouse, Varsovie et une équipe qualifiée pour espérer se qualifier.