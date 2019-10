[Photo du jour] 3 Tourangeaux vice-champions du monde de judo au Maroc

En catégorie vétérans.

7 judokas d'Indre-et-Loire membres de la Judo Team 37 participaient aux Championnats du Monde de Judo Vétérans 2019 à Marrakech au Maroc il y a quelques jours.

3 d'entre eux sont devenus vice-champions du monde :

- Valérie BOUSSIQUAULT en F1-78kg (UJTM)

- Christophe MANETTE en M5-81kg (UJTM)

- Patrice de LAVAU en M4-60kg (JC Ste-Maure-de-Touraine)

Christophe RAVOT en M3-100kg termine 7ème (Ballan JC). Virginie DELAUNAY F3-52kg (JC Ste-Maure-de-Touraine), Xavier CHABBAUD M3-66kg (Ballan JC) et Bertand RIBAULT M7-81kg (Ballan JC) terminent non classés d'une compétition regroupant près de 1 200 participants et 30 nations.