Hockey : Les Remparts cèdent sur la fin face au leader

Défaite 1-4 face à Caen

C'était un match de gala ce samedi soir à la patinoire de Tours. Les Remparts recevaient en effet l'équipe de Caen, actuel leader du championnat de Division 1 de hockey-sur-glace.

Un gros morceau donc pour les Tourangeaux et un véritable test que les Remparts ont bien failli valider. Pendant deux tiers temps, les Tourangeaux ont en effet dominé les joueurs normands, grâce à un but dès le début de la rencontre. Si les Caennais se sont montrés à plusieurs reprises menaçants, les Tourangeaux ne cédaient pas et réussissaient à conserver le maigre avantage.

Oui mais le défi physique imposé par Caen finissait par payer et le dernier tiers temps allait se retrouver fatal pour les Remparts qui finissaient par rompre à l'entame de la dernière période à deux reprises. A 1-2 l'histoire était entendue et les Normands enfonçaient le clou à deux autres reprises en fin de match pour l'emporter finalement 1-4 au terme d'une partie où les Tourangeaux n'ont pas eu à rougir.

Les photos de Laurent Depeigne :