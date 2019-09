[En forme] Ouverture d’une section de foot-fauteuil à Saint-Symphorien

Le FASS ouvre la première section de foot-fauteuil à Tours.

C’est une première à Tours qui mérite d’être saluée. Samedi 21 septembre, le club du FASS (Football Association Saint-Symphorien) basé au stade des Tourettes à Tours-Nord, a inauguré l’ouverture de sa section handisport de football-fauteuil. Une fierté pour ce club de Tours-Nord, particulièrement investi dans l’aspect social du sport (voir notre article sur 37 degrés).

Pour la première année d’existence de cette section, cela se fera à travers une entente avec le club de Chinon, le seul jusque-là dans la région à posséder une telle section handisport. « Le club de Chinon avait 5 jeunes l’an passé, on a décidé de s’entendre pour des raisons pratiques et logistiques » explique Jacques Blanchet, le président du FASS. « Nous avons donc créé l’Entente Touraine FootFauteuil et nous évoluerons en 4e division régionale, dans la poule Région Atlantique avec des clubs comme Niort, Parthenay, Bordeaux ou Nantes. » Pour cette première année, le président du FASS espère 10 licenciés cette année, pour un sport qui se joue en équipe de 4 en intérieur.

Un beau challenge pour le club tourangeau, puisque celui-ci doit investir dans les fauteuils électriques, équipés de pare-chocs servant à taper dans le ballon.« Chaque fauteuil a un coût de 12 000 euros » explique Jacques Blanchet. « Un investissement qui offre une belle vitrine sur le foot mais aussi sur le handicap, car c’est l’un des rares sports à être adapté aux handicaps lourds. » précise-t-il, en espérant que cela aidera à développer cette discipline, dans laquelle la France est championne du Monde depuis 2017. « C’est une discipline exigeante, technique et tactique » nous dit-on. « Les fauteuils vont vite, jusqu’à 10 km/h et le jeu est assez impressionnant. »

Pour l’heure le FASS a pu bénéficier d’une aide de l’Agence Nationale du Sport mais doit encore résoudre des petits ajustements logistiques au gymnase des Tourettes pour accueillir comme il se doit les sportifs de cette nouvelle section qui s’entraîneront désormais ici les vendredis après-midi.

Mathieu Giua