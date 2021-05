Que faire à Tours cet été ?

La ville de Tours dans le Val de Loire offre de nombreuses activités durant l'été. Si la réouverture des frontières permet désormais de repartir à l'autre bout du monde, il est toujours possible de se divertir et de s'enrichir culturellement en France.

Les activités à faire à Tours cet été

Située en bord de Loire, Tours est une ville pleine de charme, qui permet un agréable dépaysement, notamment grâce à ses multiples activités mêlant histoire, culture, et gourmandise.

Cet été, il sera agréable de flâner dans les petites rues pavées, et admirer les maisons les plus anciennes de la rue Colbert. Si vous êtes curieux dans l'âme, n'hésitez pas à tenter de débusquer les jolies petites cours intérieures, visibles par les porches restés entrouverts. Le passage du Cœur-Navré vous réserve un saut dans le passé. Ce chemin était en effet, celui utilisé par les condamnés.

Pour la pause gourmandise, il faudra gambader dans la rue de la Rôtisserie, regorgeant de petits restaurants sympathiques. Une fois le ventre bien rempli, vous retrouverez la Place du Grand Marché, aussi appelée "Place du Monstre" à cause de la sculpture de 4 mètres qui trône en son centre.

Il ne faudra pas non plus manqué de faire une promenade sur les bords de Loire. Pour les férues d'Histoire, il faudra emprunter le pont Wilson. Inscrit aux Monuments Historiques depuis 1926, la construction du pont remonte quant à elle à 1765. Durant l'été, de nombreuses guinguettes remplissent les quais. Toutes les générations se retrouvent pour retrouver des concerts, des expositions, des activités physiques ou encore des projections cinéma.

Bien entendu, vous ne manquerez pas de visiter l'imposante cathédrale Saint Gatien de Tours. Ayant traversée plusieurs époques, elle rassemble à elle seule, les styles gothique, renaissance et romain. Vous ne pourrez pas la manquer grâce notamment à ses deux tours de 68 et 69 mètres de haut.

Les USA, rois de l'été

Si les Tourangeaux aiment leur ville et ce qui l'animent, il ne fait pas de doute que la réouverture des frontières donnent envies aux riverains de partir à l'étranger. Les Etats-Unis font d'ailleurs parties des destinations phares de l'année 2021.

Entre villes titanesques et grands espaces, les USA ont de quoi faire plaisir aux touristes pour l'été. Mais avant de faire vos bagages pour découvrir le pays de l'oncle Sam, il est important de connaître les modalités de départ.

A l'heure actuelle, les passagers âgés de deux ans et plus voyageant à destination des Etats-Unis, doivent présenter lors de leur embarquement le résultat d'un test de dépistage virologique négatif, réalisé dans les trois jours calendaires précédant la date du vol. De plus, une attestation doit être remplie et présentée à l'embarquement. Il est important également de savoir que les autorités américaines ont décidé de suspendre la délivrance de plusieurs catégories de visas temporaires de travail.

A ces restrictions s'ajoute, l'obligation de remplir le formulaire de l'ESTA. Il s'agit d'un formulaire donnant l'autorisation électronique de voyager aux USA, notamment pour les voyageurs venant de pays exemptés de visa. L'ESTA s'obtient directement sur le site france-esta.fr en 24 à 48 heures. L'ESTA reste valable deux ans. Pour éviter les arnaques, il faut savoir qu'une demande d'ESTA coûte 14$. Aucun autre prix ne doit vous être demandé. L'ESTA vous autorise à rester sur le sol américain pendant une durée de 90 jours maximum en voyage d'affaire ou de tourisme.

Enfin, pour rentrer sur le territoire américain, les voyageurs doivent être en possession un passeport biométrique valide au moins 6 mois après votre retour. Pour savoir si votre passeport est biométrique ou électronique, une petite puce doit apparaître sous le mot "Passeport" sur la couverture de ce dernier.