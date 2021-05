Josselin Ouanna : qu'est-il devenu ?

Il y a douze ans, le tourangeau Josselin Ouanna arrivait sur le célèbre court parisien avec une invitation, et précipitait la sortie de Marat Safin, numéro un mondial. En 2009, le jeune homme réalisait le plus bel exploit de sa carrière après quatre heures et trente-quatre minutes d'un combat acharné. Aujourd'hui en retraite professionnel, que devient Josselin Ouanna ?

Retour sur une carrière explosive

Josselin Ouanna découvre les joies du tennis et son talent pour ce sport très jeune. Il est rapidement repéré par des responsables de l'INSEEP, et rejoint l'institut très peu de temps après. Il fera ses armes avec Gaël Monfils et Jo Wilfried Tsonga. En 2004, il se lance dans la compétition via l'Open d'Australie Junior. Il atteindra la finale, mais se fera sortir par son homologue et ami français Gaël Monfils.

S'il ne remporte aucune compétition en simple pendant quelques années, il gagne 2 titres challenger en 2008 et 2009 en Bretagne. A ce moment-là, il s'installe à la 173ème place du classement, et ce sent prêt pour affronter le monde des grands. Il dispute son premier tournoi grand chelem Roland Garros en 2008, mais se fera sortir dès le premier tour par l'Argentin Juan Martin del Potro.

L'année suivante, il est de nouveau invité à participer à Roland Garros, et atteint le troisième tour du grand chelem, mais s'incline face au chilien Fernando Gonzales. Pourtant, malgré son court trajet dans cette compétition, on se souvient de ce 26 mai 2009, où le Tourangeau terrasse alors un ancien numéro un mondial, Marat Safin. Il viendra à bout du champion après un combat de plus quatre heures, et prendra ainsi la 88ème place du classement mondial.

Retraité et entraîneur

A la suite de cette victoire, Josselin Ouanna déclare qu'il n'est pas bon sur terre battue. Pour quelqu'un qui n'est pas "bon" sur ce type de terrain, il viendra tout de même à bout en 2009 de Marcel Granollers et de Marat Safin. Un certain manque de confiance en soi aura raison du Tourangeau qui n'atteindra plus jamais par la suite le troisième tour du Roland Garros.

En 2015, il pose la raquette et prend sa retraite professionnelle à 28 ans. Plusieurs raisons à cette retraite anticipée, un bon nombre de blessure et surtout la naissance de son premier enfant l'année précédente.

Depuis se raccrochage, il a tout de même continuer à jouer des tournois sur le circuit français "suffisant pour gagner sa vie".

En 2019, Josselin Ouanna est invité à un tournoi organisé par l'ATG Tours pour un match face à Stéphane Robert. Si le Tourangeau s'incline, c'est pour lui un véritable plaisir de se retrouver dans sa ville natale.

Aujourd'hui, le tennisman de 35 ans profite de sa reconversion du côté de la Gironde, où il entraîne des jeunes joueurs de tennis sur Bordeaux. Malgré son parcours et son talent, il a quand même du passer un diplôme, pour inculquer à la génération d'après ses principes et ses valeurs.

Notamment en utilisant des capteurs dans les vêtements ainsi que dans les chaussures ou encore des raquettes intelligentes. Il sera intéressant de voir comment nos anciens champions réussiront à allier connaissance et expérience du terrain et l'intégration de toutes ces technologies pour aider les jeunes talents à s'imposer sur les grand chelem.