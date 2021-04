Les meilleures réductions dans la ville de Tours

Tours, « ville rieuse, amoureuse, fraîche, fleurie, parfumée » comme disait Honoré de Balzac. Les pieds dans la Loire, la ville bénéficie d'une culture particulièrement exceptionnelle et d'un riche patrimoine inscrit à l'Unesco. Mais Tours, ce n'est pas seulement le patrimoine. C'est aussi la population, le cadre de vie, une atmosphère enjouée et... des bons plans ! Par la diversité de ses magasins, de ses lieux et de ses restaurants, de nombreuses offres de réductions sont régulièrement mises en place et ne sont malheureusement pas à la connaissance de tous. Mais comment faire pour s'y retrouver ? Comment retrouver les meilleurs bons plans actifs dans la ville et en profiter ? Voici les meilleures réductions actuellement présentes dans la ville de Tours !

Les bons plans dans la restauration

Source : Pexels.com

Beaucoup de restaurateurs proposent des réductions très intéressantes méritant une attention particulière. Boulangeries, pizzerias, ou encore crêperies, voici nos bons plans pour se régaler au meilleur tarif dans la ville de Tours.

La Boulangerie Ange

Chez Ange, on ne fait pas dans la demi-mesure. Deux réductions sont en cours et donnent la possibilité de se faire plaisir au moindre coût.

- 4 baguettes offertes pour 4 baguettes achetées (une bonne idée pour les pique-niques).

- 2 pizzas pour 14€ afin de profiter de soirées conviviales.

Padova Pizza

La pizzeria ne propose pas -10%, ni -20%, mais bien -30% sur votre commande de pizzas. De quoi en faire profiter toute la famille ! De plus, il s'agit bien ici d'une réduction sur la commande entière et non sur la pizza à l'unité.

Le Patacrêpe

Quoi de mieux que se délecter d'une bonne galette et une bonne crêpe pour s'éveiller les papilles ? Le restaurant propose une réduction de -50% sur le deuxième Patagourmet (menu Boisson, Plat, Dessert), soit un menu à 9.95€ au lieux de 19.90€.

Les Burgers de Papa

Chez Les Burgers de Papa , trois offres sont actuellement en cours pour contenter sa gourmandise.

1 milkshake acheté = 1 milkshake offert (un milkshake à deux est toujours meilleur qu'un milkshake tout seul).

-50% sur le troisième menu commandé pour se régaler avec ses amis.

-2€ sur le menu acheté.

Les réductions dans les magasins

Source : Pexels.com

Parce que les réductions fonctionnent aussi dans les magasins, les grandes enseignes et les grandes surfaces, voici un florilège des meilleures réductions dans les commerces Tourangeaux.

Décathlon

L'enseigne sportive propose 10€ offerts dès 60€ d'achats. De quoi en profiter pour se faire plaisir avec le retour des beaux jours.

Reauté Chocolats

C'est tout simplement 10% de remise sur tout le magasin qui est proposé chez le chocolatier. Que ce soit pour un cadeau, pour offrir, ou simplement pour un plaisir personnel, tout le monde peut en profiter.

Bien-être et soins pour soi

Source : Pexels.com

Tours étant la ville du bien-être, impossible de passer à côté des offres pour se faire plaisir et se sentir bien.

Hygiaform

20% de remise sur les cures minceur + collant offert (d'une valeur de 85€), un moment détente pour se ressourcer et se retrouver avec soi-même.

Marionnaud

La chaîne de parfumerie offre deux réductions ; la première pour la parfumerie et la seconde pour un soin en institut :

25% de réduction immédiate sur les parfums ainsi que les coffrets de parfumerie.

10% de remise sur le soin en institut

Mister Kutter

Pour messieurs, Mister Kutter propose un entretien impeccable de la barbe dans son salon vintage avec deux réductions distinctes :

-10% sur les accessoires de coupe (rasoirs, coupe-chou, peignes...)

-10% sur le forfait coupe ou taille de barbe

Les autres réductions

Pour les autres réductions, et en l'occurrence pour votre véhicule; Carglass vous offre un filtre d'habitacle pour toute intervention vitrage (selon la disponibilité parmi les 80 références). Également, et toujours grâce à Carglass, il est possible de bénéficier de 15% de réduction sur le contrôle technique dans les centres DEKRA et NORISKO. Une bonne nouvelle pour être à jour avant l'été !



Dur dur de s'y retrouver parmi l'intégralité des remises et des réductions sur Tours ! En matière d'amélioration, il serait souhaitable que les commerces puissent prendre exemple sur les différents commerces en ligne pour proposer leurs réductions. Par exemple, les boutiques de vêtements en ligne regroupent leurs réductions sur des sites spécialisés comme Bonne Gueule pour faciliter la vie du consommateur. On peut aussi comparer les drives avec un site comme Le Bon Drive ou Top Drive pour bénéficier des meilleures remises. Autre exemple ; les plateformes d'iGaming font face à une concurrence accrue et offrent différents types de bonus ; à tel point que des sites spécialisés dans les avis de casino en ligne voient le jour. Ils évaluent notamment la sécurité des sites, vérifient les logiciels et testent les jeux de casino sur tous les appareils.

En bref, de nombreuses opportunités sont à saisir sur Tours et de nouvelles voient le jour très régulièrement. Tenez-vous au courant des meilleurs bons plans, des meilleures réductions, et profitez-en pour faire des affaires dans la ville !