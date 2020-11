Fabrication artisanale chocolats, bonbons, sucettes et de nombreuses autres confiseries.

La confiserie Hallard est une entreprise familiale depuis avril 1984, située dans l’Indre et Loire, à Loches à 45km au sud de Tours. Géraldine et Jean-Damien Hallard fabriquent de façon artisanale chocolats, bonbons, sucettes et de nombreuses autres confiseries.

Les nostalgiques des saveurs anciennes retrouveront les parfums oubliés des sucreries à la bergamotte, à la rose et à la violette. Les plus jeunes se régaleront avec les bonbons aux goûts de notre époque : cola, fraise, citron.

En ce moment découvrez nos coffrets et chocolats de Noël sur notre boutique en ligne. Commandes en Click & Collect.

Adresse : 62 avenue A. Briand, 37600 Loches

Téléphone : 02 47 91 91 97

Site : confiseriehallard.fr