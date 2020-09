Quelques idées de bonnes résolutions pour la rentrée

Pour beaucoup d'entre nous, la rentrée reste une période déprimante ; c'est la fin des vacances et de l'été, et le retour à l'école ou au travail. Mais comme tout changement, la rentrée peut aussi être une opportunité pour de nouvelles résolutions, qui deviendront rapidement des routines agréables et positives ! Voici quelques idées pour incorporer des nouveautés à la reprise.

Prendre des cours en ligne

La rentrée est souvent synonyme de leçons et de nouvelles connaissances. Apprendre est toujours intéressant et stimulant, peu importe l'âge ! Seulement, il est souvent difficile de prendre du temps pour s'investir dans un cours à l'extérieur, ce qui implique de rentrer tard chez soi. Mais heureusement, à l'ère d'internet, il est aujourd'hui possible de prendre des cours en ligne pour se former à la maison. Les avantages sont nombreux : c'est vous qui choisissez le temps que vous consacrez à votre apprentissage, et quel degré d'investissement vous comptez y mettre. Vous pouvez également choisir sur quelle plage horaire vous étudiez, ce qui peut être très utile pour les personnes qui ont des horaires atypiques.

Changer de mode de transport

La voiture peut être une source de stress, et comme on le sait, c'est un véhicule polluant. Il est peut-être temps d'essayer de changer de transports pour votre trajet quotidien. Cette rentrée peut-être l'occasion d'essayer le tramway ou le bus, afin de réduire le stress de la voiture, profiter de ce trajet pour écouter de la musique ou lire, et pour sauver la planète. Les plus sportifs (ou les plus proches du travail) peuvent aussi se mettre au vélo, afin de profiter un peu des derniers beaux jours. D'ailleurs, la ville de Tours semble suivre cette voie aussi puisque de nouvelles pistes cyclables vont être mises en place dès Septembre, notamment après le pont Wilson, boulevard Heurteloup.

Se remettre au sport

La reprise de l'école implique souvent une reprise des activités sportives pour les enfants. Pourquoi pas pour leurs parents ? C'est l'occasion d'essayer le sport que pratique votre enfant, afin de vous découvrir une passion commune, ou de s'impliquer davantage dans son club en tant qu'assistant entraîneur. Si cela ne vous tente pas, vous pouvez aussi vous inscrire dans une des nombreuses associations qui existent sur Tours. Enfin, si c'est le fait de sortir qui vous déplaît, il existe également des cours de sport en ligne.

Passer au zéro déchet

Un changement de rythme peut être une occasion de changer de routine, et quoi de mieux que de changer vers une alternative plus écologique ? Le zéro déchet semble le candidat idéal, car il repose sur un principe simple : acheter des produits réutilisables, pour réduire la masse de déchet que l'on produit au quotidien. En plus, c'est l'occasion de faire fonctionner l'économie locale en faisant ses courses au Drive du Bon Sens, qui est un magasin proposant les courses en ligne à récupérer en drive comme les enseignes traditionnelles, mais qui propose des produits locaux et en zéro déchet.

S'investir dans une association

L'associatif peut être une excellente façon de donner corps à ses convictions, peu importe le domaine ; que cela soit la protection de l'environnement, le droit des femmes ou la cause animale, rejoindre une association c'est avoir une influence concrète sur le monde qui nous entoure. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent nos valeurs et d'en apprendre plus sur un sujet qui nous tient à cœur. Alors n'hésitez pas à franchir le pas, et rejoignez l'association qui vous correspond !

Maintenant, c'est à vous de vous lancer pour profiter des changements liés à la rentrée !